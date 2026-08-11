Nowe wieści ws. dziennikarza. Jest decyzja sądu

Leszek Kraskowski został zatrzymany 9 czerwca. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie postawiła mu zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec komendanta policji w Piasecznie Macieja Cepila oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Do zgromadzonych dowodów dołączono materiały z odwieszonej sprawy przeciwko dziennikarzowi dot. znęcania się nad własną rodziną. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Dziennikarz opuścił go na początku lipca po tym, jak kaucję 25 tys. zł wpłacił za niego Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika. Kraskowski nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Nowe informacje ws. Leszka Krasowskiego. Sąd odrzucił jego prośbę

Pod koniec lipca Kraskowski opublikował w serwisie X obszerny wpis, w którym poinformował, że odmawia dalszego składania zeznań i ponownie odniósł się do prowadzonego przeciwko niemu postępowania. "Wychodzę z tego cyrku. Odmawiam dalszych zeznań. Nie będę już dłużej stawiać się jak niewolnik, aby odmeldować się podając numer jak więzień Oświęcimia, na komendzie policji na Ursynowie. Możecie mnie zamknąć. Mam to gdzieś" – napisał.

Dziennikarz twierdzi, że prokuratura dysponuje opiniami biegłego informatyka, z których ma wynikać, że nie jest autorem e-maili z groźbami śmierci. Zapewnił również, że śledczy posiadają zeznania instruktora strzelectwa z Radomia Macieja Adamusa, z których, jak twierdzi, wynika, że zabezpieczony pistolet strzelający pieprzem nie należał do niego.

W ostatnim czasie Leszek Kraskowski zwrócił się do sądu o uchylenie nałożonych na niego prokuratorskich sankcji m.in. dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Sąd nie przystał jednak na jego prośbę.

– Sąd uznał, że musi utrzymać wszystkie sankcje, żebym nie popełniał kolejnych przestępstw. Tylko jak ja mam popełniać kolejne przestępstwa, skoro ja mam czystą kartotekę – skomentował Kraskowski w rozmowie z serwisem Press.pl.

Leszek Kraskowski ma wieloletnie doświadczenie w dziennikarstwie śledczym. W przeszłości współpracował m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Rzeczpospolitą", "Wprost", "Super Expressem" i "Dziennikiem". Obecnie publikuje autorskie materiały na swoim kanale Reporterzy Online w serwisie YouTube.

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