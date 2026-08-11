Ten sondaż nie spodoba się Tuskowi. Tak Polacy ocenili rząd

Jak wynika z badania pracowni Opinia24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, 59 procent respondentów uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. W tej grupie 27 procent wybrało odpowiedź "raczej nie", zaś 32 procent – "zdecydowanie nie". Tylko 23 procent badanych uznało działania rządu za skuteczne. W tej grupie 17 procent wskazało "raczej tak", a 6 procent – "zdecydowanie tak". 18 procent badanych nie wyraziło w tej sprawie zdania.

Tak Polacy oceniają rząd

"Wyniki sondażu pokazują, że zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, oceny polityki rządu są zbliżone. Wśród mężczyzn 62 procent negatywnie ocenia działania rządu (24 proc. 'raczej nie', 38 proc. 'zdecydowanie nie'), a pozytywnie – 23 procent (5 proc. 'zdecydowanie tak', 18 proc. 'raczej tak'). 15 procent mężczyzn nie miało zdania" – podaje RMF FM.

Z kolei wśród kobiet 56 procent wyraziło negatywną opinię, z czego 30 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 26 proc. "zdecydowanie nie". Działania rządu pozytywnie oceniło natomiast 23 procent respondentów. W tej grupie 7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", zaś 16 proc. "raczej tak"). Natomiast 22 procent kobiet nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.

Co ciekawe, najbardziej krytyczne opinie wobec działań rządu wyrażali młodsi respondenci. W przedziale wiekowym 18-24 lata aż 66 procent badanych negatywnie ocenia działania rządu, a tylko 20 procent pozytywnie. Podobne opinie wyrażają osoby w wieku 25-29 lat. W tej grupie 71 procent jest niezadowolonych, a tylko 15 procent pozytywnie ocenia działania rządzących.

Kolejny kiepski sondaż dla Tuska

Jak wynika z kolei z niedawnego badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, rządy obecnej koalicji negatywnie ocenia 58 procent pytanych. 35,9 proc. ocenia rząd pozytywnie, a 6,1 proc. nie wyraziło w tym zakresie zdania.

36,2 proc. ankietowanych wybrało wariant, że rządy te ocenia w sposób "zdecydowanie negatywy", 21,8 proc. postrzega je "raczej negatywnie". O rządach Tuska "zdecydowanie pozytywnie" wypowiedziało się 3,5 proc. badanych, zaś 32,4 proc. ocenia "raczej pozytywnie".

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