Norwegowie odrzucają UE. Nawet młodzi są sceptyczni wobec Brukseli

Za wejściem do UE opowiada się 37 proc. respondentów, a 14 proc. pozostaje niezdecydowanych.

W porównaniu z poprzednim sondażem, przeprowadzonym w lutym, nie doszło do większych zmian. Wówczas przeciwników członkostwa było 48 proc., zwolenników 38 proc., a 14 proc. badanych nie miało wyrobionego zdania.

Wyraźne różnice między regionami

Sondaż pokazuje, że stosunek do Unii Europejskiej zależy od miejsca zamieszkania. Największy sprzeciw wobec członkostwa odnotowano na zachodzie kraju, gdzie przeciwko integracji opowiedziało się 54 proc. ankietowanych. Inaczej wyglądają wyniki w Oslo. W stolicy Norwegii większość mieszkańców popiera wejście do UE – za członkostwem opowiada się 53 proc. respondentów.

Badanie wskazuje również na różnice między grupami wiekowymi. Wśród osób powyżej 60. roku życia zwolennicy integracji mają przewagę nad przeciwnikami. Członkostwo w Unii Europejskiej popiera 48 proc. badanych z tej grupy, podczas gdy przeciwnego zdania jest 42 proc. Wśród młodszych Norwegów dominują natomiast przeciwnicy wejścia do UE.

Podziały polityczne

Największy sceptycyzm wobec Unii Europejskiej występuje wśród wyborców Partii Centrum, która tradycyjnie cieszy się poparciem mieszkańców prowincji i mniejszych miejscowości. Aż 91 proc. sympatyków tego ugrupowania sprzeciwia się przystąpieniu Norwegii do Wspólnoty.

Przewaga przeciwników integracji widoczna jest również wśród wyborców Partii Postępu, największej siły opozycyjnej w kraju.

Norwegowie już dwa razy powiedzieli "nie"

Norwegia dwukrotnie organizowała referendum dotyczące przystąpienia do europejskiej wspólnoty. W 1972 roku przeciwko wejściu do Wspólnot Europejskich zagłosowało 53,5 proc. obywateli. Podobny wynik przyniosło referendum z 1994 roku, kiedy sprzeciw wobec członkostwa wyraziło 52,2 proc. Norwegów.

Pod koniec sierpnia referendum dotyczące relacji z Unią Europejską odbędzie się w Islandii. Mieszkańcy kraju 29 sierpnia zdecydują, czy wznowić negocjacje akcesyjne z Brukselą.

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