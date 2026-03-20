Bulwersujące słowa Netanjahu o Jezusie. Reaguje szef MSZ Iranu

"Jak na człowieka tak zależnego od dobrej woli chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, otwarta pogarda Netanjahu dla Jezusa Chrystusa (PBUH) jest niezwykła" – napisał Aragczi w piątek (20 marca) w serwisie X.

"Jego bezgraniczne pochwały dla Czyngis-chana, najgorszego rzeźnika, jakiego kiedykolwiek widział nasz region, wpisują się również w jego obecny status poszukiwanego zbrodniarza wojennego" – dodał.

Premier Izraela: Jezus Chrystus nie ma żadnej przewagi nad Czyngis-chanem

Szef irańskiej dyplomacji udostępnił nagranie, na którym premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił o Jezusie Chrystusie i Czyngis-chanie, twórcy imperium mongolskiego.

– Historia dowodzi, niestety i na szczęście, że Jezus Chrystus nie ma żadnej przewagi nad Czyngis-chanem. Bo jeśli jesteś wystarczająco silny, wystarczająco bezwzględny, wystarczająco potężny, zło zwycięży nad dobrem. Agresja zwycięży nad umiarkowaniem – przekonywał szef izraelskiego rządu podczas konferencji prasowej w czwartek (19 marca).

– Więc nie masz wyboru. Patrząc na dzisiejszy świat, trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, że demokracje pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych muszą na nowo wyrazić wolę samoobrony. I przeciwstawić się swoim wrogom na czas, póki jeszcze czas, zanim ogłuszający gong niebezpieczeństwa ich obudzi, i to za późno. Właśnie w tym momencie się znajdujemy – argumentował.

– Fakt, że ludzie tego nie dostrzegają, że wiele mediów zajmuje się nie tylko fałszywymi wiadomościami, jest krótkowzroczna i nie dostrzega okresu historycznego oraz historycznej walki, w której obecnie uczestniczymy, nie umniejsza tych prawd – dodał.

Netanjahu: Właśnie to robi teraz Izrael razem z USA

– Musimy być silni i uzbrojeni. Musimy być potężniejsi niż barbarzyńcy, bo inaczej nie będą stali u bram. Wyważą nasze bramy i zniszczą nasze społeczeństwa. Właśnie to robi teraz Izrael ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Netanjahu, cytowany przez portal Times of Israel.

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran. Teheran odpowiada uderzeniami w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uważane za sojuszników Ameryki.

