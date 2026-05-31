Trump znów uderza w papieża. "Ktoś powinien mu wytłumaczyć"

Amerykański przywódca uderzył zarówno w papieża, jak i burmistrza Chicago, łącząc temat jego wizyty w Watykanie z kwestią irańskiego programu nuklearnego.

"Ktoś powinien wytłumaczyć papieżowi, że burmistrz Chicago jest bezużyteczny i że Iran nie może mieć broni jądrowej!" – napisał Donald Trump na Truth Social.

Do swojego wpisu prezydent USA dołączył zrzuty ekranu z postów opublikowanych wcześniej przez burmistrza Chicago w serwisie X. Zdjęcia ukazują burmistrza spędzającego czas z papieżem w Watykanie.

Na fotografiach widać, jak Johnson wręcza Leonowi XIV miniaturową flagę Chicago. Na kolejnych zdjęciach widać, że zarówno papież, jak i burmistrz Chicago uśmiechają się, trzymając czapkę Chicago Cubs.

"The Hill" ocenia, że "wątek bejsbolowy ma dodatkowy kontekst: mimo że na zdjęciu pojawia się czapka Cubs, Leon XIV jest opisywany jako znany kibic Chicago White Sox".

Trump wielokrotnie krytykował Leona XIV

Wcześniej Donald Trump wielokrotnie krytykował papieża Leona XIV.

W marcu, po ataku USA i Izraela na Iran, amerykański przywódca nazwał papieża "słabym w kwestii przestępczości", dodając, że pochodzący z USA papież powinien być mu wdzięczny, bo nigdy nie zostałby wybrany, gdyby prezydentem był ktoś inny. "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, że Iran ma broń jądrową" – napisał prezydent USA w Truth Social.

Papież Leon XIV odpowiedział wtedy, że nie chce wchodzić z nim w dyskusję.

– Uważam, że ktoś musi zabrać głos i powiedzieć, że istnieje lepsze rozwiązanie – dodał papież.

W maju Donald Trump powiedział w wywiadzie, iż myśli, że Leon XIV "naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób". – On myśli, że to dobrze, żeby Iran miał broń nuklearną – powiedział.

Papież odpowiedział wówczas, że "misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju". – Jeśli ktoś chce krytykować mnie za głoszenie Ewangelii, niech to robi – dodał.

7 maja papież Leon XIV przyjął na audiencji sekretarza stanu USA Marca Rubio.

Czytaj też:

Trump ponownie skrytykował papieża. Leon XIV odpowiadaCzytaj też:

Uda się naprawić relacje? Watykan: Papież przyjął sekretarza stanu USA