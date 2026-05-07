Uda się naprawić relacje? Watykan: Papież przyjął sekretarza stanu USA

Audiencję tę potwierdziło wcześniej Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych komunikat Departamentu Stanu USA dotyczący wizyty Rubio w Watykanie. Czytamy w nim, że "sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się dzisiaj z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV, aby omówić sytuację na Bliskim Wschodzie oraz kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania na półkuli zachodniej. Spotkanie podkreśliło solidne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską oraz ich wspólne zaangażowanie w promowanie pokoju i godności ludzkiej".

Jeśli chodzi o spotkanie w Sekretariacie Stanu, ambasada podkreśla, że Rubio i kardynał Pietro Parolin omówili "wspólne priorytety"

Uda się naprawić relacje?

Korespondent amerykańskich mediów katolickich w Watykanie Michael Haynes zaznacza, iż wizyta bliskiego współpracownika prezydenta Trumpa ma na celu naprawę napiętych stosunków między Waszyngtonem a Watykanem. Przytacza wypowiedziane wczoraj słowa sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina, który powiedział, że Rubio poprosił o spotkanie i że "omówimy wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Po prostu nie możemy uniknąć tych tematów".

Cytuje też słowa kardynała Gehrarda Müllera, że nie ma alternatywy dla dialogu: "Stany Zjednoczone nie mogą być przeciwne papieżowi i Watykanowi; konieczny jest kompromis. Jest to również kwestia rozwagi; w USA jest ponad sześćdziesiąt milionów katolików, którzy z pewnością nie docenili ataków na papieża".

Wśród tematów wolność religijna

Jednym z tematów, o którym Rubio wspomniał przed podróżą, jest zagrożona wolność religijna, zwłaszcza w Afryce. Stany Zjednoczone umieściły Nigerię wśród państw budzących szczególne zaniepokojenie z powodu częstego pogwałcenia wolności religijnej. Jest to temat, w którym administracja USA i Stolica Apostolska mogą mieć wspólne stanowisko.

Jednak zdaniem włoskiego watykanisty Andrei Gagliarducci głównym tematem jest Kuba, która wprawdzie nie pojawia się w komunikatach ambasady USA, ale o której sekretarz stanu USA mówił obszernie podczas konferencji prasowej przed podróżą do Włoch i Watykanu.

Według Rubio sytuacja na Kubie jest "nie do przyjęcia", a Stany Zjednoczone chciałyby udzielić większej pomocy mieszkańcom Kuby za pośrednictwem Kościoła. Pozostaje jednak faktem, że od 29 stycznia Kuba została uznana przez Stany Zjednoczone za zagrożenie, oskarżona o udzielanie schronienia przestępcom międzynarodowym i stanowienie centrum handlu narkotykami na Karaibach. W tym sensie również operacja Stanów Zjednoczonych w Wenezueli została uzasadniona oskarżeniem byłego prezydenta Maduro o międzynarodowy handel narkotykami.

W 2014 r. Stolica Apostolska pośredniczyła w ociepleniu stosunków między Kubą a Stanami Zjednoczonymi, co było jednym z największych sukcesów papieskiej dyplomacji w ostatnich latach. W ciągu ostatnich dwóch lat Stolica Apostolska pośredniczyła w uwolnieniu kilku więźniów politycznych na Kubie, w okresie gdy kraj ten próbuje na nowo zdefiniować swoją tożsamość w trakcie złożonego procesu transformacji gospodarczej.

Stany Zjednoczone zablokowały również dostawy paliwa na Kubę, a rezolucja Kongresu, która określała tę decyzję jako akt wojny, została odrzucona przez zdecydowaną większość rządową.

Stolica Apostolska próbowała również bezskutecznie pośredniczyć w celu uniknięcia ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Wszystko to pozostawało w tle wizyty Rubio w Watykanie. Jego wizyta wynika przede wszystkim z potrzeby Stanów Zjednoczonych, by ukazać dobre stosunki dwustronne z amerykańskim papieżem, w oczekiwaniu na wizytę Leona XIV, która jednak nie powinna nastąpić przed przyszłym rokiem – twierdzi Gagliarducci.