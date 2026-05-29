Ksiądz zasłabł przez upał. Papież szybko ruszył na pomoc

Ks. Franco Semeraro opowiada Vatican News o tym, jak Leon XIV pomógł jego bratu Diego, kapłanowi, który 27 maja, podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra zasłabł z powodu upału. Papież osobiście wręczył mu różaniec.

Wydarzenie to zostało uchwycone przez kamery watykańskiej telewizji, a obraz szybko obiegł media na całym świecie: na pierwszych rzędach Placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej 27 maja zgromadziła się grupa mężczyzn w ciemnych garniturach. Następnie widać białą postać Leona XIV, który szybko schodzi z podwyższenia i klęka przy kapłanie, aby zorientować się w sytuacji.

Poszkodowanym był 81-letni ks. Diego Semeraro, kapłan z Martina Franca, włoskiej miejscowości w prowincji Tarent w Apulii, który przybył do Rzymu razem z bratem, ks. Franco, obchodzącym w tym roku 60-lecie kapłaństwa. Ks. Franco przekazał papieżowi album ze zdjęciami relikwii św. Augustyna z czasu, gdy około 20 lat temu zostały one przywiezione do Martina Franca.

"Wasza Świątobliwość, to naprawdę Ojciec Święty?"

"To było coś niezwykłego" – mówi Vatican News ks. Franco, relacjonując wydarzenie. Jak opowiada, jego brat, podchodząc do podwyższenia w ramach tradycyjnego pozdrowienia przez Papieża, po trzech godzinach w słońcu zasłabł i przewrócił się. "Teraz jest obolały, ale dzięki Bogu czuje się dobrze" – dodaje ks. Franco.

Pierwszym, który udzielił pomocy, był sam Leon XIV. "On pierwszy się pochylił i poszedł mu pomóc" – relacjonuje ks. Franco. Obecność Papieża wywołała zdumienie samego ks. Diego, tego, który zasłabł. Miał on powiedzieć Papieżowi: "Wasza Świątobliwość, to naprawdę Ojciec Święty?". Papież uścisnął mu rękę i osobiście wręczył różaniec.

Po zdarzeniu kapłan został przewieziony do watykańskiego punktu pierwszej pomocy na badania, które nie wykazały żadnych problemów. Po audiencji zjadł obiad i odprawił także Mszę świętą.

Kolejnego wzruszenia ks Diego doświadczył w Bazylice św. Piotra. To właśnie tam, w 1970 roku, został wyświęcony na kapłana przez Pawła VI. Przez lata był związany z parafią Świętej Rodziny w Martina Franca, gdzie pełnił długą posługę duszpasterską.

Czytaj też:

Watykan może całkowicie polegać na energii słonecznej