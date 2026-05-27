Leon XIV zaapelował do Polaków. Chodzi o aborcję

W audiencji uczestniczyli Prymas Polski, abp Wojciech Polak; Biskup Płocki Szymon Stułkowski oraz biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab.

– Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z Jej pomocą chrońcie w Waszej Ojczyźnie życie każdego człowieka – od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię! – mówił Ojciec Święty.

– Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w Tradycji, ponieważ w liturgii istnieje „część niezmienna” oraz „części podlegające zmianom”, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy – zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii – powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej – mówił papież podczas katechezy.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Biskup Płocki Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab wraz z grupą pątników pielgrzymujących śladami św. Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu; Ojcowie Pallotyni obchodzący 50-lecie kapłaństwa; pielgrzymi z parafii: św. Józefa w Lublinie; z Parafii Św. Wojciecha w Płocku; św. Bartłomieja w Dynowie (arch. przemyska); św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu: nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu; Duszpasterstwo Młodzieży przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu; Grupa kandydatów do Sakramentu Bierzmownia wraz z katechetami i opiekunami z parafii pw. Matko Bożej Królowej Polski w Iłowie, (diec. łowicka); Parafia oo. Franciszkanów pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie; Pielgrzymka ósmoklasistów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie; Stowarzyszenie „Instytut dla Polonii”, z siedzibą w Neapolu, wraz uczestnikami Międzynarodowego Turnieju Historycznego o Monte Cassino (pochodzących z następujących szkół polskich we Włoszech i zagranicy.

Czytaj też:

"Jest mi wstyd, że jestem za aborcją". Piosenkarka jest wstrząśniętaCzytaj też:

"Jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko...". Bosak odpowiada aktywistce