"Kompletna nieudolność". Wkrótce wniosek o dymisję Kierwińskiego

Poseł PiS Krzysztof Szczucki powiedział RMF FM, że partia ma wobec ministra dwa, konkretne zarzuty.

Szczucki zaznacza, że wniosek jest już prawie gotowy. Jakie argumenty się w nim znajdą? – Kompletna nieudolność, jeżeli chodzi o nadzór nad służbami w sprawach tych fałszywych alarmów. To jest jedna rzecz. Druga to transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą, która w sposób, w jaki została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. Nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji i to wszyscy fachowcy mówią, że to jest niezgodne z artykułem osiemnastym – słyszymy od polityka prawicy, który podkreśla, że wniosek lada chwila zostanie złożony u marszałka Sejmu. Myślę, że stanie się to na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu. To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek – wskazuje Szczucki.

Fałszywe alarmy nawet wobec Nawrockiego

W sobotę późnym wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o siłowym wejściu służb do rodzinnego domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Do interwencji doszło po fałszywym alarmie o pożarze.

Współpracownicy Karola Nawrockiego nie kryją oburzenia sytuacją i domagają się od rządu wypracowania systemowych rozwiązań. Politycy podkreślają, że nie jest to odosobniony przypadek tylko część szerszego, niepokojącego procederu. Wcześniej fałszywe alarmy dotyczyły m.in. dziennikarzy Telewizji Republika. Co szczególnie zastanawiające, policja wciąż nie namierzyła i nie zatrzymała sprawców. Stąd cześć polityków wyraziło podejrzenia, że za całą akcją mogą stać służby specjalne.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w środę (27 maja), że zatrzymano trzy osoby w sprawie fałszywych alarmów. W wyniku jednego z takich zgłoszeń w minioną sobotę służby weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wcześniej policja interweniowała na posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w siedzibie Telewizji Republika oraz w mieszkaniu redaktora naczelnego tej stacji Tomasza Sakiewicza. Karolina Staros, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przekazała, że jeden z podejrzanych usłyszał zarzut udziału w dwóch zdarzeniach, do których doszło w maju. Jak wyjaśniła, zarzutem objęty jest jeden atak na TV Republika oraz zgłoszenie dotyczące posesji Jarosława Kaczyńskiego. Alarm w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego jest wciąż badany. W tej sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów.

Czytaj też:

"Miałem okazję go przeczytać". Prezes PiS o aneksie do raportu WSICzytaj też:

Migracja do Polski na "studenta". Ważna interpelacja posła PiS