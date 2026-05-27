Dwie osoby zatrzymane ws. fałszywych alarmów. Są wnioski o areszt

Zatrzymania i wnioski o areszt mają dotyczyć zgłoszeń w sprawie rzekomego zagrożenia na terenie posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i w siedzibie Telewizji Republika. Interweniowała tam policja.

Warszawski sąd aresztował już tymczasowo jedną z zatrzymanych osób i rozpatruje wniosek wobec drugiego zatrzymanego.

Służby w mieszkaniu matki prezydenta, wcześniej u Sakiewicza i w Republice

Jak informuje TVN24, śledczy naprawdopodobniej ustalili też osoby związane z fałszywymi alarmami dotyczącymi mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W sobotę (23 maja) służby wyłamały zamki w drzwiach i weszły do środka po tym, jak dostały powiadomienie o zagrożeniu życia.

Dwa tygodnie temu doszło do interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. Funkcjonariusze otrzymali wcześniej zgłoszenie, że w lokalu przebywa osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Zawiadomienie okazało się fałszywe.

W mieszkaniu oprócz Sakiewicza przebywała jego asystentka, która została skuta kajdankami, ponieważ – według policji – nie chciała ujawnić swoich danych personalnych.

Kto stoi za fałszywymi alarmami?

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", spreparowane informacje, które dotyczyły dziennikarzy lub miejsc związanych z TV Republika miały powtarzalną treść – sprowadzały się najczęściej do przekazu o sytuacji, która zagraża czyjemuś życiu.

Gazeta napisała, że "powtarza się w nich wątek bliżej niezidentyfikowanego chłopaka, który chciał popełnić samobójstwo przez odkręcenie butli z gazem i przebywa pod konkretnym adresem".

Według "Rz", wygląda na to, że sprawca fałszywego zgłoszenia w domu rodziny prezydenta Nawrockiego miał dostęp do komunikacji pomiędzy polskimi służbami albo był cały czas w pobliżu i uważnie obserwował działania strażaków.