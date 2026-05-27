Iran miał dostać projekt porozumienia z USA. Wpisano ważny termin

Irańskie władze otrzymały projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z Waszyngtonem. Tak twierdzi irańska telewizja państwowa. Według rzekomego porozumienia, Teheran miałby w ciągu miesiąca przywrócić przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed konfliktu. Z kolei USA mają się zobowiązać do wycofania sił zbrojnych z okolic Iranu oraz znieść blokadę morską.

Projekt nie zawiera zapisów dotyczących okrętów wojennych — twierdzi irańska telewizja państwowa. Kontrolę nad ruchem w cieśninie sprawowałby Iran we współpracy z Omanem. Jeśli strony podpiszą porozumienie w ciągu 60 dni, zostałoby ono zatwierdzone wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa.

Biały Dom skomentował te doniesienia. "Te doniesienia kontrolowanych przez Iran mediów nie są prawdziwe, a opublikowane przez nie MOU (porozumienie wstępne) jest całkowitą fałszywką. Nikt nie powinien wierzyć w to, co rozpowszechniają irańskie media państwowe. Fakty mają znaczenie" – czytamy w komunikacie w serwisie X.

– Jak powiedział prezydent Trump, negocjacje przebiegają pomyślnie, a on jasno określił swoje czerwone linie. Prezydent Trump zawrze tylko dobre dla narodu amerykańskiego porozumienie, które musi zagwarantować, że Iran nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej – stwierdziła z kolei jedna z rzeczniczek Białego Domu Olivia Wales.

USA przeprowadziły na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Siły zbrojne USA przeprowadziły "uderzenia w samoobronie" na cele w południowym Iranie – poinformowało Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Według amerykańskiej armii działania miały chronić żołnierzy USA przed zagrożeniami ze strony sił irańskich.

Rzecznik CENTCOM kpt. Tim Hawkins przekazał, że celem ataków były m.in. stanowiska rakietowe oraz irańskie jednostki próbujące rozmieszczać miny w rejonie cieśniny Ormuz. Amerykańskie źródła wojskowe podały, że zniszczono również stanowisko obrony przeciwlotniczej w pobliżu Bandar Abbas.

Według agencji Associated Press, irańskie media informowały o eksplozjach w południowej części kraju oraz o śmierci czterech członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Teheran nie wydał dotąd oficjalnego komunikatu w sprawie amerykańskich działań.