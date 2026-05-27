Niemcy mają kłopot. Fatalna prognoza

Organ odpowiedzialny za doradzanie niemieckiemu rządowi i parlamentowi przewiduje w środowym komunikacie, że wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie 0,5 proc.

"To znacznie mniej niż jeszcze w listopadowej prognozie rocznej. Wówczas 'pięcioro mędrców' – jak potocznie nazywa się to gremium doradcze – spodziewali się na rok 2026 wzrostu PKB rzędu 0,9 procent" – podaje Deutsche Welle.

Te czynniki wpływają na niski wzrost PKB Niemiec

Jak wyjaśnia Rada Ekspertów ds. Oceny Ogólnego Rozwoju Gospodarczego w nowym raporcie: "Wojna z Iranem i spowodowany nią gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu, a także polityka handlowa Stanów Zjednoczonych mają negatywny wpływ na rozwój gospodarczy". Z kolei niewielki wzrost jest pochodną wydatków państwowych na obronność i infrastrukturę.

"Zgodnie z nową prognozą inflacja okaże się jednak wyższa niż wcześniej oczekiwano. Eksperci spodziewają się w tym roku wzrostu cen prawdopodobnie o 3 proc. – byłoby to o 0,9 punktu procentowego więcej niż prognozowano jeszcze jesienią 2025 roku" – czytam na dw.com.

Eksperci wskazują, że wysokie koszty energii obciążają również przedsiębiorstwa, co z kolei "dodatkowo zmniejsza i tak już spadającą produkcję przemysłową oraz hamuje prywatną działalność inwestycyjną".

Gigantyczna dziura budżetowa za Odrą

Niemcy zanotowały ponad 119 mld euro deficytu budżetowego. Eksperci przewidują, że na tym nie koniec. Dziura w finansach będzie rosła.

Chociaż wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne rosną, deficyt wyniósł 119,1 mld euro. Jego największą część wygenerował rząd federalny. Z kolei kraje związkowe w znacznym stopniu zmniejszyły swoje zadłużenie.

Niemiecki deficyt budżetowy w wysokości 119,1 mld euro jest większy o 3,9 mld euro niż ubiegłoroczny, który wyniósł 115,3 mld euro. Wydatki rosły bowiem szybciej niż dochody.

