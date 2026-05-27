Ostre słowa Zandberga. Czarzasty próbował uspokoić posła

Poseł partii Razem grzmiał z sejmowej mównicy, krytykując rząd Donalda Tuska za brak należytego finansowania nauki. Zandberg wskazywał, że w budżecie państwa zapisano na ten cel zaledwie 1 proc. PKB.

– Mniejsze to, że zarzuca pan kłamstwo mnie, zarzuca pan kłamstwo naukowcom (...) To najniższy wskaźnik od początku reformy z 2018 roku. Zaprojektowane nakłady są kilkukrotnie niższe od średnich wydatków w państwach należących do ECD – powiedział zwracając się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

Na słowa posła opozycji kąśliwie zareagował marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "Czasami jest tak, że można wziąć za coś odpowiedzialność a nie krzyczeć". Nawiązał tym samym do decyzji Razem z 2023 roku, że nie wejdą do rządu.

Rząd nie ma pieniędzy na polską naukę

W październiku ubiegłego roku poseł Razem Marcelina Zawisza upubliczniła listę 241 instytucji badawczych w Polsce, które nie uzyskały wsparcia finansowego od państwa. Jak wskazała poseł, w większości trzyletnie finansowanie kosztowałoby budżet zaledwie 520 mln złotych.

Poseł opublikowała także zestawienie podmiotów, które zakwalifikowały się do wsparcia ministerstwa. To 18 instytucji, które łącznie otrzymały 170 mln zł.

Wśród podmiotów, które nie uzyskały wsparcia od rządu znalazły się m.in. Politechnika Łódzka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach czy Uniwersytet Morski w Gdyni.

W budżecie nie znaleziono pieniędzy na m.in. pracownię hiperbaryczną, radonowe stanowisko wzorcowe, stanowisko do analiz pierwiastków śladowych i stosunków izotopowych w mikroobszarze czy mikrotomograf komputerowy i skaner 3D.

Środki popłynęły z kolei m.in. na funkcjonowanie polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie, statku badawczego "Baltica" czy słynnego reaktora jądrowego MARIA.

