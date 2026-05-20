"Porąbało was w tym rządzie?". Zandberg nie wytrzymał po tym, co zobaczył w sieci

Na profilu OHP zamieszczono zdjęcie dwóch nastolatków, które w zamyśle autorów miało promować wstępowanie do Ochotniczych Hufców Pracy. Pierwszy z chłopców jest ubrany w uniform hufców i prezentuje zalety pracy w młodym wieku: własna wypłata w wieku 16 lat, kilka lat stażu pracy i pewny zawód na starcie oraz branie spraw we własne ręce i własny plan na przyszłość.

Drugi z nastolatków to chłopak, który nie wstąpił do OHP. On z kolei ma: wydane kieszonkowe i zero planów by to zmienić, puste CV, brak doświadczenia i panika "co dalej" oraz życie mitami o OHP sprzed 30 lat i przejmowanie się opinią innych.

Na wpis zareagował poseł partii Razem Adrian Zandberg. Politykowi wyraźnie nie spodobał się sposób promocji OHP.

"Porąbało was w tym rządzie, @a_dziemianowicz? Państwowa instytucja zajmuje się atakowaniem SZESNASTOLATKÓW za to, że nie pracują zarobkowo?" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez resort pracy. OHP zajmują się między innymi pomaganiem w zatrudnieniu młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25. roku życia, w tym także organizują szkolenia z funkcjonowania na rynku pracy i kursy zawodowe.

Partyjni nominacji w OHP

W październiku 2024 roku media donosiły o partyjnych nominacjach w Ochotniczych Hufcach Pracy. Z ustaleń Radio Zet wynikało, że co najmniej dziesięcioma komendami w kraju kierują obecnie aktywni działacze Nowej Lewicy. OHP podlegają minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Bezpośrednio związane z nią są dwie osoby na stanowiskach komendantów. Jeden jest na jej sejmowej stronie jako asystent społeczny, inny prowadził jej biuro poselskie. Okazuje się, że działacze Nowej Lewicy, którzy zostali komendantami wojewódzkimi Ochotniczych Hufców Pracy, w większości bezskutecznie próbowali dostać się do parlamentu.

Komendantem głównym Ochotniczych Hufców Pracy jest działacz Nowej Lewicy Jerzy Budzyn, a jego zastępcą wieloletnia radna Lewicy z Czechowic-Dziedzic Katarzyna Juraszek. Mimo obietnic z kampanii wyborczej, praktyki obsadzania stanowisk swoimi, nie zmieniły się.

