Istotna zmiana w najmie okazjonalnym. Projekt ustawy w Sejmie

Partia Razem forsuje zmiany prawnej w zakresie umowy najmu okazjonalnego. Formacja dąży do systemowej reformy rynku mieszkaniowego, w ramach której ochrona praw lokatorów miałaby być silniejsza, bo zdaniem Razem obecnie jest niewystarczająca.

Razem składa projekt ustawy

– Chcemy wprowadzenia ustawowego prawa do odstąpienia od umowy najmu okazjonalnego, tak, aby ludzie, którzy zostali wprowadzeni w błąd, którzy podpisali umowę na zagrzybione albo zarobaczone mieszkanie, mieli szansę z tej umowy się wycofać. Żeby nie byli zmuszani do tego, żeby miesiącami płacić za lokal, z którego faktycznie nie są w stanie korzystać – przekazał we wtorek na konferencji prasowej jeden z liderów Razem, poseł Adrian Zandberg.

– To jest elementarne wyrównanie sytuacji prawnej stron umowy i myślę, że to zdroworozsądkowe rozwiązanie dobrze, żebyśmy przyjęli jak najszybciej, żeby przynajmniej z częścią patologii na rynku najmu mieszkań móc się rozprawić – uzasadniał poseł.

Zandberg wyraził ocenę, że na polskim rynku mieszkaniowym panuje obecnie "wolna Amerykanka". Jak argumentował, najem okazjonalny pozbawia najmującego praw wynikających z ustawy o ochronie lokatorów. Wobec tego, mamy do czynienia z występowaniem "bardzo licznych patologii". Na przykład ludzie znajdują się w sytuacji, gdy lokal okazuje się "zasiedlony przez robactwo", a umowy nie można wypowiedzieć.

Pod projektem partii Razem udało zebrać się wymaganą liczbę podpisów i projekt jeszcze dziś trafi do marszałka Sejmu – Udało nam się przekonać do tego rozwiązania posłów z różnych stron sceny politycznej [...] posłów Prawa i Sprawiedliwości i posłów Demokracji Bezpośredniej i posłów Koalicji Obywatelskiej, a także posłanki i posłów niezależnych – powiedział parlamentarzysta.

Najem okazjonalny

to szczególna forma umowy najmu mieszkania, przeznaczona głównie dla osób prywatnych wynajmujących lokal. W odróżnieniu od zwykłego najmu daje właścicielowi większą ochronę prawną, zwłaszcza w przypadku problemów z eksmisją lokatora. Pozycja prawna najmującego jest słabsza niż w standardowej umowie najmu.

Warunkiem zawarcia takiej umowy jest m.in. wskazanie przez najemcę innego miejsca, do którego będzie mógł się wyprowadzić po zakończeniu najmu, oraz podpisanie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Umowę najmu okazjonalnego trzeba również zgłosić do urzędu skarbowego.

