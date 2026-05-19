UE: Polacy mocno zaniepokojeni zbliżającymi się wydarzeniami

Pracownia United Surveys zadała Polakom pytanie: "Jak Pan/i sądzi, jak zmienią się ceny energii dla gospodarstw domowych do 20230 roku w wyniku polityki klimatycznej UE?".

Aż 76,5 proc. respondentów uważa, że z powodu działań UE ceny energii wzrosną (54,5 proc. badanych uważa, że wzrosną one "znacząco", a 22 proc., że "nieznacznie"). Zaledwie 4,5 proc. badanych jest zdania, że ceny spadną. 12,4 proc. ankietowanych uważa, że pozostaną one na obecnym poziomie. Zdania w tej sprawie nie ma 6,6 proc. biorących udział w badaniu.

Percepcja wpływu unijnej polityki na ceny energii znacząco różni się od preferencji wyborczych badanych. Głosujący na koalicję 15 października uważają, że ceny wzrosną (58 proc.). 6 proc. jest zdania, że będą one niższe, a 23 proc. uważa, że będą takie same.

Wyborcy opozycji w przeważającej części (aż 99 proc.) uważają, że "zielona" polityka UE doprowadzi do wzrostu cen energii. Tylko 1 proc. badanych z tej grupy nie ma zdania w tej sprawie.

Głosujący na inne partie są z kolei wyraźnie podzieleni. 62 proc. uważa, że ceny będą wyższe. 10 proc. jest zdania, że ceny energii znacząco spadną. Co piąty spodziewa się, że ceny pozostaną bez zmian, a niezdecydowanych jest 9 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 14-16.11.2025 metodą CATI & CAWI na grupie badawczej 1000 dorosłych osób.

Referendum w sprawie unijnej polityki

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu ws. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Ma ono dotyczyć unijnej polityki klimatycznej i wzrostu cen energii.

Nawrocki w nagraniu opublikowanym w czwartek (7 maja) w serwisie X przypomniał, że w lutym 2025 r., jeszcze jako kandydat na prezydenta, podpisał porozumienie z "Solidarnością".

Zadeklarował w nim, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE.

