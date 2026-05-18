Eksperci: Niemcy nie spełnią celów klimatycznych do 2030 roku

W poniedziałek opublikowano raport dotyczący prognoz w realizacji celów klimatycznych do 2030 roku. Wynika z niego, że Niemcy nie będą w stanie spełnić postawionych przed nimi zadań. Przyjęty w marcu przez rząd CDU/CSU i SPD nowy program ochrony klimatu został całkowicie skrytykowany.

– Według naszej oceny rzeczywisty efekt redukcji emisji może być znacząco mniejszy, niż zakłada rząd – powiedziała przewodnicząca rady Barbara Schlomann. Eksperci wskazują, że Niemcom nie uda się osiągnąć nie tylko celów na 2030 rok, ale także tych przewidzianych na 2040 rok. Największe opóźnienia mają zostać odnotowane w sektorach energetyki i budownictwa. W związku z tym autorzy raportu wzywają rząd Friedricha Merza do rewizji przyjętych założeń.

Jeszcze rok temu, w poprzednim raporcie, gremium wskazywało, że Niemcy prawdopodobnie będą w stanie dotrzymać celu ograniczenia łącznych emisji w latach 2021–2030.

Przypomnijmy, że Rada Ekspertów ds. Klimatu została powołana w 2020 roku i składa się z pięciu niezależnych specjalistów z różnych dziedzin.

KE zrewiduje swoje plany?

System ETS2 jest powszechnie krytykowany w całej Europie. Teraz presji zaczęła ulegać sama Komisja Europejska, która ponoć rozważa drastyczną zmianę planów. Jego niektórych komentatorów, kontrowersyjny projekt nie ma poparcia politycznego i nawet radykalnie proekologiczne partie jak Zieloni dystansują się od niego.

O ile bowiem ETS dotyczy przemysłu oraz firm energetycznych, to już ETS2 to uderzy bezpośrednio w gospodarstwa domowe. – Dziś poparcie dla ETS2 jest "naskórkowe". Jak patrzy się na realia parlamentarne w krajach Europy, np. we Francji, to tam widać, że nie ma większości, a trzeba przecież wdrożyć odpowiednią legislację – dodaje rozmówca WP.

