Komunikat ws. alarmów wokół TV Republika. "Policja nie jest stroną sporu politycznego"

Od kilku dni trwa akcja nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Służby odebrały już kilkadziesiąt fałszywych zgłoszeń, jakoby w domach dziennikarzy dochodziło prób samobójczych lub były w nich materiały wybuchowe. W trakcie zaskakującej interwencji w mieszkaniu szefa Republiki Tomasza Sakiewicza w Warszawie dwaj anonimowi funkcjonariusze policji zakuli w kajdanki jego asystentkę. MSWiA przekonuje, że policjanci zawsze działają zgodnie z prawem i dokładnie tak samo postępowaliby w każdym innym przypadku. Rząd twierdzi, że nie ma mowy o działaniach wymierzonych w wolność słowa.

Tymczasem w nocy z soboty na niedzielę doszło też do cybernękania wobec byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Komenda stołeczna policji opublikowała obszerny komunikat "w sprawie interwencji i działań Policji podejmowanych po zgłoszeniach o zagrożeniu życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy, a także osoby zatrzymanej w związku z prowadzonym postępowaniem". Opublikowano także stanowisko rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji w związku z publikacjami dotyczącymi działań Policji podejmowanych po zgłoszeniach o zagrożeniu życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego.

"Każde zgłoszenie podlega szczegółowej analizie"

"Komenda Stołeczna Policji cały czas prowadzi szeroko zakrojone działania związane z serią fałszywych alarmów oraz zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Sprawy tego rodzaju traktowane są przez Policję z najwyższą powagą, ponieważ dotyczą obszaru bezpośrednio wpływającego na bezpieczeństwo obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych i służb odpowiedzialnych za ochronę życia i zdrowia.

W związku z ujawnionymi przypadkami fałszywych zgłoszeń prowadzone są równolegle intensywne czynności operacyjne, dochodzeniowo-śledcze, analityczne i procesowe. Zaangażowani w nie policjanci i eksperci wykorzystują wszelkie dostępne prawem narzędzia, środki techniczne oraz możliwości analityczne pozostające w dyspozycji Policji i współpracujących instytucji także w wymiarze międzynarodowym. Dodatkowo, poszczególne wątki prowadzą poza granice kraju, stąd do działań zaangażowano ekspertów z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Analizie poddawane są także hipotezy dotyczące możliwego udziału tzw. wątku wschodniego.

Podejmowane czynności obejmują między innymi zabezpieczanie materiału dowodowego, analizę danych teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, analizę sposobu działania sprawców, ustalanie powiązań pomiędzy poszczególnymi zgłoszeniami, współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne, a także wymianę informacji z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Każde zgłoszenie podlega szczegółowej analizie zarówno pod kątem jego treści, sposobu przekazania, jak i potencjalnych powiązań z innymi incydentami. Policjanci prowadzący czynności dokonują bieżącej oceny zgromadzonych materiałów, weryfikują pojawiające się informacje oraz analizują wszelkie dane mogące przyczynić się do ustalenia sprawców i ich zatrzymania. W realizację tych zadań zaangażowani są funkcjonariusze służby kryminalnej, pionów do walki z cyberprzestępczością, policjanci operacyjni, eksperci z zakresu kryminalistyki, policjanci pionów dochodzeniowo-śledczych, a także funkcjonariusze realizujący bezpośrednie działania interwencyjne. Działania te prowadzone są często równolegle, pod presją czasu i w warunkach wymagających natychmiastowej reakcji, ponieważ każda informacja dotycząca możliwości zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego musi zostać potraktowana jako potencjalnie realna do czasu jej pełnej weryfikacji. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywoływanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych.

W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji dotyczących zatrzymania 53-letniego mężczyzny w sprawie fałszywych alarmów informujemy, że prowadzone przez Policję dalsze czynności, analiza zabezpieczonych materiałów i danych teleinformatycznych doprowadziły do nowych ustaleń w sprawie. Zgromadzony materiał wskazuje, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych mężczyzny oraz dostępu do wykorzystywanej przez niego poczty elektronicznej. Przeprowadzone czynności i szczegółowa analiza materiału dowodowego nie potwierdzają jego bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia. W związku z powyższym mężczyzna został zwolniony, a jego status procesowy zostanie zmieniony na pokrzywdzonego. Jednocześnie podkreślamy, że od momentu zatrzymania 53-latek współpracował z policjantami, rozumiał powagę sytuacji i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Tym samym statusem zostaną objęte także dodatkowe dwie osoby, które padły ofiarą podszycia się i wykorzystania ich danych przez sprawców.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Policjanci Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu specjalistów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz we współpracy z Prokuraturą, kontynuują intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Materiały wskazują na to, że doszło do działań na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów. Mając na uwadze liczbę incydentów oraz ich zakres, Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o przejęciu prowadzonego śledztwa przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Stołecznej Policji".

Stołeczna policja: Nie jesteśmy stroną sporu politycznego

Stanowisko rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji

"W ostatnich dniach w części przekazów medialnych pojawiły się liczne komentarze oraz publikacje odnoszące się do działań Policji realizowanych w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zagrożenia życia, zdrowia oraz informacji o możliwym podłożeniu materiałów wybuchowych. W debacie publicznej formułowane są również zarzuty pod adresem funkcjonariuszy Policji kwestionujące zasadność podejmowanych czynności, legalność interwencji oraz intencje działania służb.

Komenda Stołeczna Policji z pełną stanowczością podkreśla, że Policja działa wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, realizując ustawowy obowiązek ochrony życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Obowiązek reakcji Policji nie podlega uznaniowości. Każde zgłoszenie dotyczące możliwości podłożenia ładunku wybuchowego lub zagrożenia życia albo zdrowia, musi zostać przez Policję zweryfikowane i objęte odpowiednimi czynnościami.

W takich sytuacjach funkcjonariusze nie mają prawa kierować się: oceną działalności medialnej osób objętych zgłoszeniem, ich przekonaniami ideologicznymi, oceną prawdopodobieństwa zdarzenia dokonywaną na podstawie komentarzy medialnych lub publicystycznych. Policja ma obowiązek reagować zawsze wtedy, gdy pojawia się potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli. Zaniechanie działań w takich przypadkach mogłoby skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami oraz stanowić poważne naruszenie obowiązków służbowych.

Należy jednoznacznie podkreślić, że fałszywe alarmy mają także wpływ na funkcjonowanie służb. Angażują znaczne siły i środki Policji oraz innych służb ratunkowych, mają utrudniać reakcję na rzeczywiste zagrożenia i generować poważne koszty społeczne i organizacyjne. Jednak każda tego typu interwencja musi być traktowana przez funkcjonariuszy jako potencjalnie realna do czasu jej pełnej weryfikacji. W przeciwnym przypadku zaniechanie w działaniu narażałoby obywateli na utratę zdrowia lub życia.

Policja nie jest stroną sporu politycznego. Komenda Stołeczna Policji stanowczo sprzeciwia się próbom przedstawiania funkcjonariuszy jako uczestników konfliktu politycznego lub narzędzia walki medialnej. Funkcjonariusze realizują czynności służbowe na podstawie zgłoszeń, zgodnie z procedurami w zakresie obowiązujących przepisów prawa i niezależnie od tego, kogo dotyczą podejmowane działania.

Nasza działalność jest w tym zakresie transparentna i podlega ocenie właściwych instytucji oraz opinii publicznej. Niedopuszczalne jest przypisywanie funkcjonariuszom motywacji politycznych wyłącznie z powodu realizowania ustawowych obowiązków wynikających z otrzymanych zgłoszeń.

Z niepokojem obserwujemy pojawiające się w części przekazów medialnych próby przesuwania ciężaru odpowiedzialności ze sprawców fałszywych alarmów, na funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe. To sprawcy fałszywych zgłoszeń wywołują interwencje służb, angażują Policję, powodują konieczność podejmowania działań weryfikacyjnych i odpowiadają za destabilizowanie bezpieczeństwa publicznego. Próby przedstawiania Policji jako głównego źródła problemu prowadzą do odwracania rzeczywistego porządku odpowiedzialności.

Komenda Stołeczna Policji z pełnym szacunkiem odnosi się do prawa mediów do krytyki działań instytucji publicznych. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że debata publiczna dotycząca bezpieczeństwa obywateli wymaga szczególnej odpowiedzialności. Formułowanie wobec funkcjonariuszy oskarżeń niemających oparcia w dowodach i stanie faktycznym i bez uwzględnienia ustawowych obowiązków Policji, prowadzi do podważania autorytetu państwowych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, obniżania społecznego zaufania do Policji, utrudniania skutecznego wykonywania czynności służbowych, a także zachwiania poczucia bezpieczeństwa obywateli i dezinformacji.

Każda interwencja Policji może zostać poddana: kontroli proceduralnej, analizie wewnętrznej, nadzorowi prokuratorskiemu oraz ocenie sądowej. Jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące przebiegu konkretnych czynności, istnieją przewidziane prawem procedury ich wyjaśniania. Nie może to jednak prowadzić do zbiorowego podważania wiarygodności całej formacji ani publicznego piętnowania funkcjonariuszy wykonujących ustawowe obowiązki.

Komenda Stołeczna Policji apeluje o odpowiedzialność w formułowaniu ocen, oddzielanie emocji politycznych od oceny działań służb oraz niewykorzystywanie Policji jako narzędzia bieżącego sporu publicznego. Będziemy nadal konsekwentnie realizować swoje ustawowe obowiązki, reagując na każde zgłoszenie mogące dotyczyć zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego — niezależnie od tego, kogo ono dotyczy i jakie emocje budzi w przestrzeni publicznej. Należy stanowczo podkreślić, że fałszywe alarmy są czynami wyczerpującymi znamiona przestępstw zagrożonych odpowiedzialnością karną, w szczególności w sytuacjach dotyczących: fałszywych informacji o podłożeniu materiałów wybuchowych, wywoływania nieuzasadnionych działań służb ratunkowych, zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia, świadomego wywoływania paniki lub destabilizacji działań instytucji publicznych.

Sprawcy takich działań muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi obejmującymi odpowiedzialność karną, finansową oraz obowiązek naprawienia szkód wynikających z angażowania sił i środków służb ratunkowych".

