Tak źle jeszcze nie było. Rekordowe niezadowolenie Niemców

Według badania odsetek respondentów pozytywnie oceniających pracę Merza spadł o 4 pkt proc. w porównaniu z końcem kwietnia i jest najniższy od objęcia przez niego urzędu w maju 2025 r.

Niezadowolenie z działalności kanclerza wyraziło 77 proc. badanych, o 6 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Zadowolenie z pracy Merza deklaruje jedynie 15 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych było 8 proc.

Krytycznie oceniany jest również cały gabinet. Pracę rządu federalnego aprobuje 16 proc. respondentów, podczas gdy 78 proc. ocenia ją negatywnie.

Rekordowe niezadowolenie Niemców z kanclerza Merza i jego rządu

Badanie wykazało ponadto narastające rozczarowanie kanclerzem i jego ministrami także wśród wyborców partii tworzących koalicję rządową – bloku CDU/CSU oraz SPD.

– Rząd, który nie potrafi przekonać do siebie nawet własnych wyborców, skazany jest na porażkę. Poziom niezadowolenia wykracza daleko poza to, czego można by oczekiwać na tym etapie funkcjonowania nowego rządu federalnego – ocenił dyrektor instytutu INSA Hermann Binkert.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-5 czerwca na próbie 1005 respondentów.

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