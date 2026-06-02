Wybory landowe w Niemczech. Biskupi ostrzegają przed AfD

Biskup Dominicus Meier z Osnabrück ostro skrytykował program AfD przed wyborami do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt. Podczas niedzielnej pielgrzymki mężczyzn w Rulle ocenił, że ugrupowanie "podcina fundamenty życia wspólnego oraz odpowiedzialności wszystkich za dobro wspólne".

Hierarcha, odnosząc się do programu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt, wskazał m.in. na zapisy dotyczące "patriotycznej polityki kulturalnej" i "niemieckiej tożsamości". Jak podkreślił, partia zapowiada ograniczenie finansowania działań określanych jako "lewicowe" lub "zielone", do których zalicza również działalność kościelną.

Zdaniem biskupa, pojęcie "niemieckości" pozostaje w programie niejasne, natomiast "międzynarodowość" przedstawiana jest w kontekście negatywnym.

"AfD nie ratuje chrześcijańskiego Zachodu, lecz go niszczy"

Biskup Meier stwierdził ponadto, że program AfD "nie jest chrześcijański", ponieważ stoi w sprzeczności z wartościami takimi jak gościnność, otwartość kulturowa, solidarność międzynarodowa czy troska o ubogich i wysiedlonych. – AfD nie ratuje chrześcijańskiego Zachodu, lecz go niszczy – powiedział.

Do krytyki partii odniósł się także biskup Gerhard Feige z Magdeburga. W piątkowym wystąpieniu ocenił, że Kościoły są przez AfD przedstawiane jako część establishmentu oraz oskarżane o uleganie "ideologii queerowo-transpłciowej tęczy". Według hierarchy ugrupowanie próbuje jednocześnie "przywłaszczyć sobie wartości chrześcijańskie" i wykorzystywać je politycznie.

Bp Feige zaznaczył, że sukces AfD wynika m.in. z odwoływania się do emocji i lęków społecznych. – Ludzie szukają oparcia i dlatego podążają za mocnymi hasłami – powiedział, dodając, że Kościoły starają się odpowiadać przede wszystkim argumentami racjonalnymi.

Wybory do landtagu

Wybory do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt odbędą się 6 września. Z najnowszych sondaży wynika, że AfD może liczyć na poparcie przekraczające 40 proc., podczas gdy CDU uzyskuje od 24 do 26 proc. głosów. Zieloni, FDP oraz BSW walczą o przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego.

Według komentatorów, przy odpowiednim układzie mandatów AfD mogłaby uzyskać bezwzględną większość w landtagu nawet przy poparciu niewiele wyższym niż 40 proc.

