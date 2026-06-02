"Szukają furtki wokół Tuska". U Nawrockiego gorące narady

Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". Kapituła odznaczenia zbiera się 8 czerwca i wtedy ma zostać poruszony ten temat.

W Pałacu trwają poszukiwania sposobu na odebranie orderu Zełenskiemu, ale bez konieczności uzyskania zgody premiera. Donald Tusk z jednej strony stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest "niepokojąca i narusza naszą wrażliwość historyczną", z drugiej jednak przestrzegł, że "jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość". – Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno – mówił szef rządu.

Opinia z czasów Dudy. Co w niej zapisano?

Jak ustaliła Wirtualna Polska, otoczenie obecnego prezydenta dotarło i "do opinii prawnej z czasów Andrzeja Dudy, z której wynika coś niewygodnego: odebranie orderu i tak może wymagać kontrasygnaty Donalda Tuska". – Mamy opinię prawną z zeszłego roku, gdy jeszcze Andrzej Duda był prezydentem. Wynika z niej, że pozbawienie orderu nie jest zdefiniowane wprost w konstytucji. Tam jest tylko mowa o nadawaniu orderów i odznaczeń. A to, co nie jest zdefiniowane, wymaga kontrasygnaty premiera – przyznaje rozmówca WP. inni informator z otoczenia prezydenta Nawrockiego również wskazuje, że dotąd taka kontrasygnata była potrzebna – choć przy innych odznaczeniach, jak Krzyż Zasługi czy medal za długoletnią służbę. Udzielał jej chociażby premier Mateusz Morawiecki. –Nadawanie to prerogatywa prezydenta, odbieranie jest kontrowersyjne, dlatego kontrasygnata jest potrzebna, by nie było potem podważania decyzji głowy państwa w sądzie – tłumaczy rozmówca z Pałacu.

W skał Kapituły Orderu Orła Białego wchodzi sześć osób. Przewodniczącym z urzędu prezydent jako Wielki Mistrz, a zasiada w niej pięcioro odznaczonych tym orderem: kanclerz Michał Kleiber, sekretarz Zofia Romaszewska oraz Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein. – Kapituła jest organem doradczym, będziemy dyskutować na ten temat, przedstawimy wszystkie argumenty, zobaczymy, czy są jakieś argumenty przeciw. Myślę, że Pan prezydent będzie trzymał się swojego stanowiska –mówi Wirtualnej Polsce jej kanclerz, prof. Michał Kleiber.

