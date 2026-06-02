"Proszę, błagam". Zełenski zaapelował do Ukraińców

W swoim wieczornym wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że dziś wieczorem może dojść do ponownego, potężnego ataku Rosji na Ukrainę.

– Z danych wywiadowczych wiemy, że dziś wieczorem może dojść do masowego strajku. Proszę, błagam, zwróćcie uwagę na alarmy – apelował o mieszkańców ukraińskich miast.

Jednocześnie, jak przypomniał, poprzedniej nocy Ukraina została zaatakowana przy użyciu ponad 70 pocisków i ponad 650 dronów. W ciągu dnia Rosjanie kontynuowali ataki, używając około 100 kolejnych dronów.

– Niestety, poziom zaopatrzenia naszej obrony przeciwlotniczej nie pozwala nam obecnie na zestrzelenie znacznej części pocisków. Doszło do trafień. Rannych zostało 130 osób. Niestety, zginęły 22 osoby, w tym dwoje dzieci – powiedział.

Zmasowany atak na Ukrainę

W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne zdecydowało w nocy o poderwaniu myśliwców.

Pierwszy komunikat polskiego wojska pojawił się o godz. 1:20 w nocy. Przekazano, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej zaczęło operować wojskowe lotnictwo.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podano.

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