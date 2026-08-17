Protest przed kancelarią Zełenskiego. Tysiące Ukraińców ma już dość

Protest dotyczy dymisji Mychajło Fedorowa, która miała miesiąc temu zdymisjonowany. Ukraińcy podnoszą zarzut, że decyzja prezydenta była zupełnie niezrozumiała, a Zełenski w żaden sposób nie próbował wytłumaczy dymisji.

Na ulice wyszło kilka tysięcy osób. Protestujący rozpoczęli swój przemarsz od Filharmonii Narodowej na Placu Europejskim, następnie poszli przez plac Niepodległości i skierowali się do placu Iwana Franki w pobliżu Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Zebrani Ukraińcy skandowali hasła takie jak "Korupcja zabija" i "Słuchanie ludzi — to ma siłę". Ukraińcy mają zarzuty nie tylko do Zełenskiego, ale również do byłego ministra obrony i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umerowa, którego nazywają "diabłem".

Ukraińcy domagają się od władz zmiany w podejściu do obywateli. Protestujący chcą większej transparentności oraz żeby politycy brali odpowiedzialność ze swe działania.

Fedorow otrzymał propozycję pracy dla rządu Włoch

Giudo Crosetto w rozmowie opublikowanej w sobotę przez włoski dziennik "La Repubblica", poinformował, że skontaktował się z Mychajło Fedorowem natychmiast po jego odwołaniu.

– Zadzwoniłem do niego dzień po dymisji i zapytałem: kiedy chciałbyś przyjechać do Rzymu, by pracować ze mną jako doradca? – powiedział.

Minister obrony Włoch stwierdził w wywiadzie, że Mychajło Fedorow był poruszony propozycją i odebrał ją jako wyraz szacunku oraz przyjaźni. Nie wyjawił jednak, czy były ukraiński minister obrony zgodził się na współpracę.

– Fedorow uosabia innowację. To jeden z tych ludzi, którzy całkowicie zmienili reguły gry na polu walki, pozwalając Ukrainie najpierw utrzymać pozycje, a potem przejąć inicjatywę – powiedział Giudo Crosetto.

Dodał, że były minister obrony Ukrainy mierzył się z oporem wobec zmian, który pozostaje problemem także we Włoszech, Francji i Niemczech.

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