Protest przed kancelarią Zełenskiego. Tysiące Ukraińców ma już dość
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Świat

Protest przed kancelarią Zełenskiego. Tysiące Ukraińców ma już dość

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Uczestnicy manifestacji przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ze stanowiska ministra obrony Ukrainy Mychajła Fedorowa
Uczestnicy manifestacji przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ze stanowiska ministra obrony Ukrainy Mychajła Fedorowa Źródło: PAP / Piotr Nowak
"Korupcja zabija" – to hasło wznosili protestujący Ukraińcy. Przed kancelarią prezydenta Zełenskiego zebrały się tysiące osób ws. dymisji Mychajło Fedorowa.

Protest dotyczy dymisji Mychajło Fedorowa, która miała miesiąc temu zdymisjonowany. Ukraińcy podnoszą zarzut, że decyzja prezydenta była zupełnie niezrozumiała, a Zełenski w żaden sposób nie próbował wytłumaczy dymisji.

Na ulice wyszło kilka tysięcy osób. Protestujący rozpoczęli swój przemarsz od Filharmonii Narodowej na Placu Europejskim, następnie poszli przez plac Niepodległości i skierowali się do placu Iwana Franki w pobliżu Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Zebrani Ukraińcy skandowali hasła takie jak "Korupcja zabija" i "Słuchanie ludzi — to ma siłę". Ukraińcy mają zarzuty nie tylko do Zełenskiego, ale również do byłego ministra obrony i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umerowa, którego nazywają "diabłem".

Ukraińcy domagają się od władz zmiany w podejściu do obywateli. Protestujący chcą większej transparentności oraz żeby politycy brali odpowiedzialność ze swe działania.

Fedorow otrzymał propozycję pracy dla rządu Włoch

Giudo Crosetto w rozmowie opublikowanej w sobotę przez włoski dziennik "La Repubblica", poinformował, że skontaktował się z Mychajło Fedorowem natychmiast po jego odwołaniu.

– Zadzwoniłem do niego dzień po dymisji i zapytałem: kiedy chciałbyś przyjechać do Rzymu, by pracować ze mną jako doradca? – powiedział.

Minister obrony Włoch stwierdził w wywiadzie, że Mychajło Fedorow był poruszony propozycją i odebrał ją jako wyraz szacunku oraz przyjaźni. Nie wyjawił jednak, czy były ukraiński minister obrony zgodził się na współpracę.

– Fedorow uosabia innowację. To jeden z tych ludzi, którzy całkowicie zmienili reguły gry na polu walki, pozwalając Ukrainie najpierw utrzymać pozycje, a potem przejąć inicjatywę – powiedział Giudo Crosetto.

Dodał, że były minister obrony Ukrainy mierzył się z oporem wobec zmian, który pozostaje problemem także we Włoszech, Francji i Niemczech.

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Źródło: Onet.pl
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