"Musi przestać". Zaskakujący apel Trumpa do Zełenskiego

– Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć rosyjskie rezerwy oleju napędowego. Niech atakuje cele, ale nie sam olej napędowy, bo powoduje niedobory – powiedział Donalda Trump w rozmowie z dziennikarzami w Irlandii.

Trump twierdzi, że niedobór diesla nie ma nic wspólnego z sytuacją na Bliskim Wschodzie

Według prezydenta USA niedobory oleju napędowego nie mają związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. – To nie kwestia Bliskiego Wschodu. To kwestia tego, co dzieje się między Rosją a Ukrainą – stwierdził.

Donald Trump poinformował, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Jest wiele innych celów. Nie wchodźmy w diesel, bo to szkodzi całemu światu – powiedział amerykański przywódca.

Baryłka ropy nieco potaniała

W piątek ropa potaniała, ale jej ceny są nadal bardzo wysokie. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 95,63 USD, czyli mniej o 0,44 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 100,46 USD za baryłkę – mniej o 0,74 proc.

Ceny paliw biją rekordy. Olej napędowy najdroższy w historii

W przyszłym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

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