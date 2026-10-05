"Amerykanie zainteresowani zmianą premiera". Sensacyjne doniesienia

Telewizja Republika podała w poniedziałek (5 października), powołując się na własne nieoficjalne ustalenia, że podczas marcowej rozmowy wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem miała pojawić się kwestia ewentualnej zmiany premiera Polski.

Według Republiki Donald Tusk wiedział o rozmowie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. Premier potwierdził w poniedziałek w TVN24, że szef MON przekazał mu informacje o spotkaniu i jego przebiegu jeszcze w marcu. Tusk nie ujawnił jednak szczegółów rozmowy, tłumacząc, że miała ona "dyskrecjonalny charakter".

– Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce – powiedział szef rządu, zaznaczając jednocześnie, że tematem rozmowy nie była kwestia budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Na pytanie o szczegóły premier odpowiedział: "Kiedyś historia się dowie".

Kosiniak-Kamysz spotkał się z Trumpem. Bielan ujawnia kulisy

Kosiniak-Kamysz potwierdził wcześniej, że podczas marcowej wizyty w Waszyngtonie miał okazję krótko rozmawiać z Trumpem przy okazji uroczystości związanej z pośmiertnym odznaczeniem amerykańskiego żołnierza Michaela Ollisa. W organizacji spotkania miał pomagać europoseł PiS Adam Bielan.

Bielan powiedział w poniedziałek w TV Republika, że został poproszony przez współpracowników Kosiniaka-Kamysza o pomoc w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Trumpem. Według niego spotkanie odbyło się 2 marca w Białym Domu.

"Uprzejmie informuję". Ironiczny wpis Sikorskiego

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce" – napisał Sikorski w serwisie X.

Politycy PiS od dawna przekonują, że premier Tusk ma zamknięte drzwi do Białego Domu. Podkreślają jednocześnie dobre relacje Trumpa z prezydentem Karolem Nawrockim.

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