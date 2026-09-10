Ceny paliw biją rekordy. "Najwyższe od ponad 20 lat!"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, we wpisie na platformie X zauważył, że "diesel na polskich stacjach kosztuje dziś niemal 9 zł". "To najwyższe ceny od ponad 20 lat!" – zwrócił uwagę.

Ceny paliw biją rekordy. Czarnek alarmuje

"W 2022 roku, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ropa kosztowała ok. 120 dolarów za baryłkę, dolar ok. 4,40 zł, a diesel ok. 7,60 zł" – przypomniał.

Przemysław Czarnek zauważył, że "dziś baryłka ropy kosztuje ok. 100 dolarów, dolar jest znacznie tańszy – ok. 3,70 zł, a mimo to za litr diesla płacimy prawie 9 zł!".

"Tak wygląda państwo Tuska: mniej pieniędzy w kieszeniach Polaków, więcej kosztów i kolejne rekordy cen. Tusk obiecywał 5,19 zł. Zafundował prawie 9 zł" – podkreślił wiceprezes PiS.

Ropa tanieje

Ropa tanieje, ale jej ceny są nadal bardzo wysokie. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 95,63 USD, czyli mniej o 0,44 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 100,46 USD za baryłkę – mniej o 0,74 proc.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw wystrzeliły w górę

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez Ministra Energii. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej była zagrożona karą do 1 mln zł.

Po raz pierwszy pakiet CPN został wprowadzony pod koniec marca. Pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. Program obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

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