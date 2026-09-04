Paliwowy szok na stacjach. Benzyna i diesel mogą pobić rekordy cen

Analitycy biura Reflex prognozują, że już w przyszłym tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego mogą osiągnąć rekordowe poziomy. Benzyna Pb95 ma kosztować średnio 7,92 zł za litr, a diesel aż 8,80 zł. Za gwałtownymi podwyżkami stoją m.in. wyższy VAT oraz rosnące ceny paliw w hurcie.

Początek września przyniósł kierowcom gwałtowny wzrost cen na stacjach. Jak wskazują analitycy biura Reflex, jedną z głównych przyczyn jest powrót od 1 września stawki VAT na paliwa z 8 do 23 proc. Jednocześnie wzrosły ceny gotowych paliw na rynku europejskim, co przełożyło się na krajowy rynek hurtowy.

– Początek września upływa pod znakiem wyraźnego wzrostu cen benzyn i oleju napędowego na stacjach. Jest to skutek przede wszystkim powrotu stawki podatku VAT z 8 proc. do 23 proc. od 1 września oraz wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim, który bezpośrednio wpływa na ceny paliw na krajowym rynku hurtowym – wskazali eksperci.

Sama zmiana VAT oznaczała według Reflexu jednorazowy wzrost cen na stacjach o około 70 gr – 1 zł na litrze. Na tym jednak podwyżki się nie skończyły.

Diesel może kosztować średnio 8,80 zł

W ciągu tygodnia hurtowe ceny benzyny Pb95 oraz oleju napędowego wzrosły o ponad 55 gr netto na litrze. Jeżeli ceny w hurcie utrzymają się na obecnym wysokim poziomie, analitycy spodziewają się nowych rekordów.

Już teraz skala wzrostu jest bardzo duża. W czwartek średnia cena benzyny Pb95 wynosiła 7,71 zł/l, czyli aż o 1,19 zł więcej niż tydzień wcześniej. Pb98 kosztowała 8,57 zł/l, po wzroście o 1,22 zł. Za litr oleju napędowego trzeba było płacić średnio 8,49 zł, czyli o 1,08 zł więcej niż przed tygodniem. LPG kosztował natomiast 2,95 zł/l.

Prognoza na przyszły tydzień jest jeszcze mniej korzystna. Reflex przewiduje, że Pb95 podrożeje o kolejne 21 gr, do 7,92 zł/l, natomiast cena Pb98 wzrośnie o 31 gr i osiągnie średnio 8,88 zł/l. Podwyżka diesla również ma wynieść 31 gr, co oznacza średnią cenę na poziomie 8,80 zł/l.

Nawet LPG zacznie drożeć

Dotychczas przed podwyżkami bronił się autogaz. Sytuacja może się jednak zmienić ze względu na wzrost cen ropy naftowej.

– W związku ze wzrostem cen ropy naftowej pod znakiem zapytania stoi dalszy spadek cen autogazu na stacjach. W naszych prognozach pojawiły się po raz pierwszy od czterech miesięcy kilkugroszowe podwyżki cen LPG – poinformowali analitycy.

Według prognozy cena LPG wzrośnie w przyszłym tygodniu o około 3 gr i osiągnie średnio 2,98 zł za litr. Jeżeli jednocześnie utrzymają się wysokie ceny hurtowe benzyny i diesla, początek września może przynieść kierowcom nowe rekordy na stacjach.

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