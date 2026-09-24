Ceny paliw wciąż rosną. Diesel bije rekordy

Analitycy serwisu e-petrol przekazali, że wyniki najnowszego badania stacji, zrealizowanego przez portal w drugiej połowie września, "przedstawiają ponury obraz detalicznego rynku paliw, na którym wciąż rosną ceny".

Ceny paliw biją rekordy. Diesel kosztuje ponad 9 zł

Od ubiegłego tygodnia stabilna pozostaje jedynie średnia ogólnopolska cena benzyny E10, która nadal wynosi 7,99 zł za litr. O 10 groszy podrożał natomiast olej napędowy, którego litr kosztuje przeciętnie 8,99 zł.

Z kolei średnia cena gazu LPG wzrosła o 6 groszy do 3,14 zł za litr.

Zgodnie z analizami e-petrol.pl benzyna 95 jest najdroższa w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim i zachodniopomorskim. W tych miejscach kosztuje średnio 7,98 zł za litr.

"W ostatnim z tych regionów najwięcej płaci się też za tankowanie oleju napędowego – 9,03 zł za litr" – czytamy.

Ponadto paliwo to kosztuje 9 zł na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, a 9,01 zł za litr w województwie lubuskim.

Najniższe ceny benzyny 95 są w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie za litr płaci się 7,94 zł, olej napędowy jest z kolei najtańszy w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie kosztuje 8,96 zł za litr.

Rząd zakończył pakiet CPN. Drożyzna na stacjach paliw

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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