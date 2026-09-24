Zepchnął betonowe bloki na tory. Policja namierzyła 12-latka

To 12-letni chłopiec z powiatu łukowskiego. Zepchnął z nasypu betonowe fragmenty dawnego peronu, a następnie ułożył na torach kamienie. Na przeszkody najechały dwa pociągi towarowe.

Betonowe elementy na torach. Dwa pociągi uszkodzone

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 września, wieczorem w Jedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe elementy znajdujące się na torach. Chodziło o 24-wagonowy skład relacji Konin–Biała Podlaska oraz pociąg złożony z 22 wagonów jadący z Małaszewicz do Kutna. W obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia, nikt nie został ranny.

W czwartek policja poinformowała, że za zdarzenie odpowiada 12-letni chłopiec z powiatu łukowskiego. Kryminalni ustalili, że chłopiec, przechodząc w pobliżu torów, zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu. Elementy spadły bezpośrednio na tory. Następnie 12-latek ułożył na nich jeszcze kilka kamieni. – Jak ustalili policjanci, chłopiec, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu. Spadające z góry elementy upadły na tory. Dodatkowo 12-latek ułożył na torach kilka kamieni – przekazał asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

12-latek przyznał się do czynu

Chłopiec został rozpytany w obecności rodzica i przyznał się do czynu. Policja przekaże zgromadzone materiały do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie. – Nawet osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 13 lat, podlega przepisom o postępowaniu w sprawach nieletnich – poinformował asp. szt. Marcin Józwik. Sąd ustali, czy zachowanie 12-latka było przejawem demoralizacji i zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu wobec niego środków wychowawczych.

Po zdarzeniu służby sprawdzały m.in., czy mogło dojść do sabotażu. Prokuratura informowała jednak już na wstępnym etapie, że nie ujawniono materiałów wybuchowych, a najbardziej prawdopodobną wersją był wybryk chuligański.

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