Lubelszczyzna: Próba wykolejenia pociągów. Na miejscu pracują służby

Jak podała łukowska policja, do zdarzenia doszło we wtorek, 22 września, w godzinach wieczornych. Dwa pociągi towarowe, poruszające się w przeciwstawnych kierunkach, uderzyły w betonowe zapory, celowo ustawione na torach.

Siła uderzenia była na tyle duża, że doprowadziła do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych obydwu maszyn.

"Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń" – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby, które mają zbadać, kto i w jakim celu umieścił zapory na torach. Wstępnie wykluczono możliwość użycia materiałów wybuchowych. O incydencie powiadomiono również Prokuratora Okręgowego, Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Rosyjskie zagrożenie hybrydowe

Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii. Podczas konferencji prasowej w stolicy Słowacji został zapytany przez dziennikarzy o zagrożenia związane z działaniami Rosji.

Szef polskiego rządu ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał informacje bezpośrednio od dyrektora CIA. – Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach – powiedział Tusk.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. Zaznaczył jednak, że Polska oraz pozostałe państwa europejskie powinny przygotowywać się na różne scenariusze, nie tylko dotyczące przebiegu wojny na Ukrainie. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

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