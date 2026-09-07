"Niepokoi nas fakt". Szef ukraińskiego wywiadu ostrzega Polskę
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Opinie

"Niepokoi nas fakt". Szef ukraińskiego wywiadu ostrzega Polskę

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Flaga Rosja
Flaga Rosja Źródło: Unsplash / Valery Tenevoy
Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) ostrzega, że Rosja będzie nadal testować gotowość NATO do reakcji na prowokacje.

Gen. Ołeh Iwaszczenko udzielił wywiadu agencji Ukrinform. Szef ukraińskiego wywiadu ostrzega, że w najbliższych miesiącach Rosja nadal będzie testować reakcje NATO. Prowokacje będą miały miejsce na wschodniej flance Sojuszu, a więc w Polsce, ale także w Rumunii czy państwach bałtyckich.

– Można tu wspomnieć o przypadku (...) rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-101 w Polsce 30 lipca. Od początku lotu trajektoria rakiety różniła się od grupy pocisków wystrzelonych na terytorium Ukrainy, co świadczy o celowym charakterze tych działań – powiedział.

Iwaszczenko zwrócił też uwagę na to, co dzieje się na Białorusi. Rosja rozmieściła tam pododdziały 101. Brygady Rakietowej, uzbrojonych w system rakietowy Oriesznik.

– Niepokoi nas fakt, że Białoruś otrzymała zezwolenie na umieszczenie na swoim terytorium nadajników sygnałów radiowych, które kierują rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu "Shahed" na ukraińskie obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną – wskazał.

Iwaszczenko ostrzega także, że Rosja nadal ma potencjał i zasoby na prowadzenie wojny jeszcze przez dwa lata. Zaapelował także do zachodnich sojuszników o uszczelnienie sankcji i odcięcie Rosji od dostaw komponentów elektronicznych.

Rosja prowokuje Polskę

W czwartek polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Incydent miał miejsce 40 km na północ od Ustki. Rosyjski samolot nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

Czwartkowy incydent to już druga taka sytuacja w tym tygodniu. W poniedziałek (31 sierpnia) polskie myśliwce przechwyciły rosyjskiego Ił-a, który znajdował się 30 km na północ od Łeby. Jak poinformował szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Ukrinform
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