Kościół w Krakowie w oparach tęczy

Czy archidiecezja krakowska zamienia się w laboratorium tęczowej ideologii? Takie pytanie postawił publicznie ks. dr hab. Dariusz Oko, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na początku września Telewizja Republika wyemitowała program „Oko na niedzielę”, w którym kapłan omawia dokumenty synodalne z Krakowa, wskazując na wyraźną obecność ideologicznych treści genderowych. – Istnieją poważne obawy, że jak tak dalej pójdzie, to ten synod może zakończyć się wielką apoteozą i wyzwoleniem genderyzmu, homoseksualizmu, biseksualizmu, poliamoryzmu itd. – powiedział. Chodzi o II Synod Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, który rozpoczął się w 2026 r. z inicjatywy kard. Grzegorza Rysia. Wcześniej synod w tej archidiecezji odbył się w latach 70. XX w. za kard. Karola Wojtyły.