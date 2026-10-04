Miedwiediew grozi wojną kosmiczną. "Mam nadzieję, że USA to rozumieją"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożenie sankcji na rosyjskie i chińskie firmy, które – jego zdaniem – biorą udział w rozwoju sieci satelitarnej Rasswet, potencjalnego konkurenta dla Starlink Elona Muska.

Zełenski zaapelował do Trumpa o nałożenie sankcji

W wywiadzie dla "Financial Times" Wołodymyr Zełenski ocenił, że Rosja przyspieszyła prace nad własną siecią satelitarną przy wsparciu Chin po tym, jak rosyjscy żołnierze zaczęli używać Starlink firmy SpaceX do celów wojskowych.

– Wiemy, że Chiny pracują nad satelitami, nad możliwością pomocy Rosji za pomocą podobnego Starlinka – powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Rasswet może zacząć działać "pod koniec roku, z początkiem przyszłego roku".

Przyznał też, że wielokrotnie apelował do Donalda Trumpa o nałożenie sankcji na firmy zaangażowane w rozwój systemu. Dodał, że kwestia ta została ostatnio poruszona podczas spotkania z Trumpem w Nowym Jorku na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Miedwiediew grozi pełnoskalową wojną kosmiczną

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego we wpisie na platformie X. Ocenił, że "żądanie kijowskiego idioty, by »zablokować« rosyjskie satelity Rasswet, może oznaczać tylko ich zniszczenie – pewną drogę do pełnoskalowej wojny kosmicznej" – napisał.

Wyraził przy tym nadzieję, że "USA to rozumieją". "W przeciwnym razie satelity Starlink będą spadać jak muchy. Kosmos to ciasne miejsce, więc wzajemna uprzejmość jest koniecznością" – dodał.

Wcześniej niemieckie siły zbrojne ostrzegły przed potencjalnym zagrożeniem ze strony alternatywnego systemu Starlink, który Rosja chce opracować.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb zwrócił się do właściciela SpaceX Elona Muska z propozycją rozszerzenia zasięgu satelitarnego internetu Starlink na Ukrainie w celu wsparcia ataków na rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych.

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