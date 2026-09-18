Młodzi zagłosowali w Krakowie. Gibała pierwszy, kandydatka Razem druga

W prawyborach zorganizowanych w ramach kampanii "Weźże Zagłosuj!" przez Akcję Uczniowską we współpracy z Młodzieżową Radą Krakowa wzięło udział 3175 uczniów z 13 krakowskich szkół ponadpodstawowych.

Najwięcej głosów zdobył niezależny Łukasz Gibała – 27,51 proc. Na drugim miejscu znalazła się Aleksandra Owca z partii Razem z wynikiem 20,04 proc.

Trzeci był Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, którego wskazało 10,56 proc. uczestników prawyborów. Dalej znaleźli się Michał Drewnicki z PiS – 9,67 proc., Jan Hoffman – 8,08 proc., Monika Piątkowska – 7,50 proc., Daria Gosek-Popiołek z Lewicy – 7,37 proc. oraz Sławomir Pietrzyk – 2,04 proc.

Gibała i Owca na czele wśród uczniów

Rezultat szkolnego głosowania wyraźnie różni się od wyników badań prowadzonych wśród ogółu dorosłych mieszkańców Krakowa. W badaniu Opinia24 dla Radia Kraków Gibała uzyskał 34,8 proc., a drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 20,9 proc. Daria Gosek-Popiołek miała 9,6 proc. poparcia.

"Wyniki młodzieżowych prawyborów, choć nie można ich traktować na równi z sondażami przedwyborczymi, pokazują pewną tendencję" – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" politolog prof. Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdaniem politologa wyniki można rozpatrywać w kontekście wcześniejszego wysokiego poparcia młodych wyborców dla Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

"Łukasz Gibała i Aleksandra Owca zagospodarowali elektorat Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich" – ocenia Marzęcki.

Kandydat Konfederacji Korony Polskiej trzeci

Uwagę zwraca również trzecie miejsce Michała Klimka. Kandydat Konfederacji Korony Polskiej zdobył 10,56 proc. głosów i wyprzedził m.in. kandydatów PiS, KO i Lewicy. Prof. Marzęcki przestrzega jednak przed interpretowaniem tego wyniku jako bezpośredniej miary poparcia dla poglądów reprezentowanych przez partię Grzegorza Brauna.

"Nie sądzę, że pokazuje on rzeczywistą skalę radykalizmu młodych ludzi. Dla licealistów Grzegorz Braun jest trochę memem, stąd mogli oddać głosy na Michała Klimka dla żartu" – ocenia politolog.

Jego zdaniem Klimek mógł również przejąć część potencjalnego elektoratu Bartosza Bocheńczaka. Kandydat Konfederacji nie znalazł się ostatecznie na karcie wyborczej – Miejska Komisja Wyborcza odmówiła jego rejestracji po weryfikacji podpisów poparcia.

Wybory już 27 września

Organizatorzy prawyborów przekonują, że ich akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę kandydatów na postulaty młodych mieszkańców Krakowa. "Sztaby wyborcze wydają setki tysięcy złotych na banery i walczą o każdy ułamek procenta, podczas gdy – naszym zdaniem – nie dostrzegają rosnącego znaczenia młodych wyborców" – mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. O urząd ubiega się ośmioro zarejestrowanych kandydatów: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk.

Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma w pierwszej turze ponad połowy ważnie oddanych głosów, dojdzie do drugiego głosowania.

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