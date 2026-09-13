Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Przez lata musieliśmy znosić docinki ze strony warszawskich znajomych, a także nieco się wstydzić na organizowanych w stolicy konferencji biznesowej, iż pochodzimy z miasta, które w powszechnej świadomości funkcjonuje jako „tradycjonalistyczne”, „konserwatywne” i bywa nazywane pogardliwie „Krakówkiem”.

A tymczasem ten rzekomy „Krakówek” pokazał, iż to wszystko, co się przywykło o nim mówić, to nie jest prawda i kandydat Konfederacji na prezydenta miasta nie zdołał zdobyć wymaganej ustawowo liczby podpisów, aby wystartować w wyborach.