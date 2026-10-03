"Rząd swoje zrobił". Sikorski: Prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, był pytany przez dziennikarzy w sobotę w Krakowie o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który przebywa w Waszyngtonie. Prezydencki minister stwierdził, że "polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta, a Biały Dom dał zielone światło". Dodał jednak, że decyzję tę wciąż muszą wykonać Pentagon i MON.

Sikorski: Jedyne zadanie państwowe Nawrockiego

– Tutaj pan prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe – użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tę decyzję, bo rząd swoje zrobił, to znaczy wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tę bazę przyjąć i za nią zapłacić – powiedział.

Radosław Sikorski przypomniał, że jest już precedens związany z bazą USA w Polsce w postaci amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, która została otwarta w 2024 roku za rządów premiera Donalda Tuska.

– Życzymy sobie drugiej bazy, tym razem wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych, były już komisje dotyczące wybrania właściwej lokalizacji. Mam nadzieję, że nawet gdyby Stany Zjednoczone miały zredukować liczbę swoich żołnierzy w Europie jako całości, to tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, wzmocnią swoją obecność – dodał.

Przydacz: Jest zielone światło w sprawie bazy wojsk USA

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który przebywa w Waszyngtonie, powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że "zielone światło ze strony Białego Domu jest, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko".

– Definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie będziemy wiedzieć wtedy, kiedy, mam nadzieję, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce. Wtedy będziemy mieli 100-procentową pewność, że ona powstała. Na tym etapie jest decyzja polityczna, którą trzeba implementować – powiedział.

Trump ogłosił przełom dotyczący stałej obecności wojsk USA w Polsce

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

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