Jest siedmiu nowych ambasadorów. Komunikat Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek (28 września), że listy uwierzytelniające złożyli ambasadorowie: Federalnej Republiki Nigerii, Królestwa Belgii, Kanady, Irlandii, Republiki Finlandii, Republiki Słowenii oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Krótkie nagranie z uroczystości zostało opublikowane na profilu KPRP w serwisie X (dawniej Twitter).

Spór prezydenta z MSZ o ambasadorów

Tymczasem między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim wciąż trwa spór o nominacje ambasadorskie. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W reakcji na działania Sikorskiego Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

"Premier nie zgadza się na żadne porozumienie". Przydacz ujawnia kulisy

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) Marcin Przydacz ujawnił w zeszłym tygodniu, że w sprawie nominacji ambasadorskich zostało wynegocjowane i zaakceptowane przez szefa MSZ porozumienie między stroną rządową a prezydencką, jednak premier Donald Tusk nie zgodził się na jego realizację.

Według Przydacza Pałac Prezydencki przez wiele miesięcy oczekiwał na zmianę stanowiska w tej sprawie. Jego zdaniem spór wynika z braku zgody rządu na realizację ustaleń.

Uzgodnienia przewidywały – zdaniem Przydacza – m.in. zastąpienie Bogdana Klicha osobą, która nie byłaby politykiem żadnej partii. Rozmowy miały trwać od jesieni 2025 r., a porozumienie zostało zawarte wiosną 2026 r.

Prezydencki minister stwierdził, że wymiana Klicha była elementem negocjowanego porozumienia, natomiast Radosław Sikorski zapowiedział, że Klich może pozostać na stanowisku do końca kadencji.

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