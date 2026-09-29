"To nieprawda. Nie oferowałem im niczego". Trump zaprzecza doniesieniom mediów

Portal Axios podał, że amerykański prezydent miał przedstawić propozycję zmniejszenia presji gospodarczej na Iran w zamian za zgodę Teheranu na ograniczenie programu nuklearnego. Prezydent Donald Trump stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, określając artykuł jako "mistyfikację".

"To nieprawda. Nie zaoferowałem im NICZEGO! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest MISTYFIKACJĄ, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni NATYCHMIAST wycofać tę fałszywą historię!" – napisał na swoim portalu Truth Social.

Proces pokojowy utknął na razie w miejscu, pomimo zaangażowania mediatorów z Pakistanu i Kataru. Obie strony konfliktu przedstawiają rozbieżne stanowiska, choć publicznie deklarują, że są zainteresowane zwarciem pokoju i zakończeniem wojny.

Trump odrzuca propozycję pokojową

Kilka dni temu amerykański dziennik "Wall Street Journal" podał, że Donald Trump miał odrzucić propozycję Teheranu i poinformować swoich współpracowników, że spodziewa się wznowienia kampanii bombardowań po listopadowych wyborach uzupełniających.

Zdaniem komentatorów, Trump nie ma tzw. "strategii wyjścia" w sprawie wojny z Iranem. Pojawiają się głosy, że może ją zakończyć dopiero następny prezydent USA.

Według oficjalnych danych Pentagonu w konflikcie z Iranem zginęło 19 amerykańskich wojskowych. Źródła gazety "Washington Post" twierdzą, że rzeczywista liczba może być wyższa i wynosi co najmniej 22 żołnierzy.

Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła również do jednego z największych kryzysów paliwowych w historii. Zablokowanie Cieśniny Ormuz, która jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie wpłynęło na światowe dostawy surowców i ceny energii.

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