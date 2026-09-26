Trump zatwierdził sprzedaż broni Izraelowi za 21,6 mld dolarów

Według "The New Arab" od objęcia urzędu przez Donalda Trumpa 20 stycznia 2025 roku do 17 września 2026 roku jego administracja zatwierdziła transakcje zbrojeniowe dla Izraela warte łącznie 21,6 mld dolarów. Portal wyliczył tę kwotę na podstawie oficjalnych danych Departamentu Stanu oraz notyfikacji przekazywanych Kongresowi.

Skala amerykańskiego wsparcia dla Izraela jest ogromna również w szerszej perspektywie. Projekt Costs of War działający przy Brown University wyliczył, że w ciągu dwóch lat od 7 października 2023 roku Stany Zjednoczone wydały 21,7 mld dolarów na pomoc wojskową dla Izraela. Badacze podkreślają przy tym, że suma ta nie obejmuje dziesiątek miliardów dolarów wartości umów dotyczących uzbrojenia, które ma być opłacane i dostarczane w kolejnych latach.

Kolejne 2,8 mld dolarów. W pakiecie ciężkie bomby

Na tym nie koniec. Administracja Trumpa przygotowuje kolejną transakcję o wartości około 2,8 mld dolarów. Jak informował "The New Arab", biura najważniejszych republikańskich i demokratycznych członków komisji Kongresu zostały już nieformalnie powiadomione o planowanym pakiecie.

Według źródeł cytowanych przez portal ma on obejmować łącznie 40 tys. bomb o masie 2 tys. funtów, czyli około 900 kg – po 20 tys. bomb Mk84 i BLU-117. W doniesieniach pojawia się również 20 tys. głowic penetrujących I-2000. Sam pakiet nie był jeszcze finalny w momencie pierwszych doniesień o jego szczegółach.

"The New Arab" wskazuje, że sprzedaż spotyka się ze sprzeciwem części Demokratów. Portal przewiduje jednocześnie, że administracja może ponownie skorzystać z procedury nadzwyczajnej pozwalającej na ominięcie zwykłego procesu kontroli sprzedaży uzbrojenia w Kongresie. Nie oznacza to jednak, że Kongres jako instytucja został już formalnie "pominięty" przy tej konkretnej transakcji – według dostępnych informacji proces dotyczący najnowszego pakietu wciąż trwa.

Trump i Biden. Ważne zastrzeżenie przy porównaniu kwot

"The New Arab" zestawia 21,6 mld dolarów transakcji zatwierdzonych za Trumpa z kwotą 17,9 mld dolarów dotyczącą okresu prezydentury Joe Bidena. W tym miejscu potrzebne jest jednak istotne zastrzeżenie: nie są to w pełni porównywalne kategorie.

Kwota 17,9 mld dolarów pochodzi z badania Costs of War i oznacza amerykańską pomoc wojskową zatwierdzoną dla Izraela w okresie od 7 października 2023 do 30 września 2024 roku. Obejmuje m.in. Foreign Military Financing, obronę przeciwrakietową i uzupełnianie amerykańskich zapasów po przekazaniu uzbrojenia Izraelowi.

Czytaj też:

Trump na forum ONZ: Rozwiążemy ten problem. Ludzie mają już dość