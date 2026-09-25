Nie chcieli go słuchać na szczycie ONZ. Wielu delegatów wyszło z sali
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Świat

Nie chcieli go słuchać na szczycie ONZ. Wielu delegatów wyszło z sali

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Delegaci wychodzą z sali. Wystąpienie premiera Izraela Benjamina Netanjahu na forum ONZ
Delegaci wychodzą z sali. Wystąpienie premiera Izraela Benjamina Netanjahu na forum ONZ Źródło: PAP/EPA / SARAH YENESEL
Premier Izraela Benjamin Netanjahu został wygwizdany na szczycie ONZ. Duża grupa delegatów opuściła salę, gdy pojawił się na mównicy.

Jak można się było spodziewać wielu delegatów na 81. zjazd Zgromadzenia Ogólne ONZ w Nowym Jorku nie chciało brać udziału w momencie sesji, w którym przemawiał Benjamin Netanjahu.

Netenjahu wygwizdany na szczycie ONZ

Gdy Netanjahu wszedł na mównicę, kilkudziesięciu delegatów opuściło salę, a z widowni rozległy się buczenie i gwizdy. Pojawiły się także okrzyki poparcia. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Khalilur Rahman kilkakrotnie wzywał wszystkich do zachowania porządku.

Netanjahu rzucił do wychodzących delegatów, że są "moralnymi tchórzami". – Jeśli są jeszcze jacyś tchórze moralni, którzy nie opuścili sali obrad, proszę, zróbcie to teraz – krzyknął.

– Broniąc siebie, Izrael broni również wielu krajów, których delegaci właśnie opuścili tę salę – powiedział. Dodał, że liderzy polityczni wielu z tych państw prywatnie dziękują Izraelowi "za zniszczenie irańskiej broni jądrowej".

Premier Izraela w potężnych opałach. Wiedział o ataku Hamasu?

Także w samym Izraelu Benjamin Netanjahu mierzy się ze zdecydowanie najcięższymi oskarżeniami w swojej politycznej karierze.

Izraelscy dziennikarze śledczy — Szlomi Eldar i Ruth Yuval — twierdzą, że premier na 10 dni przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku został o nim bezpośrednio ostrzeżony przez dwa poważne źródła. Chodzi o prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i egipskie służby. Jak jednak przekonują, szef rządu w Tel Awiwie nie podjął w związku z tym żadnych działań.

Informacja ta jest szeroko komentowana w Izraelu. Na Netenjahu spadła lawina krytyki ze strony opozycji oraz niechętnych mu mediów. Liderzy opozycji oskarżają polityka o zdradę narodu, zapowiadają utworzenie po zmianie władzy specjalnej komisji i postawienie Netenjahu przed sądem.

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Źródło: DoRzeczy.pl / X / PAP
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