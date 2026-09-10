Netenjahu w potężnych opałach. Zaprzecza oskarżeniom i zapowiada kroki prawne

Izraelscy dziennikarze śledczy — Szlomi Eldar i Ruth Yuval — twierdzą, że premier Benjamin Netanjahu na 10 dni przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku został o nim bezpośrednio ostrzeżony przez dwa poważne źródła. Chodzi o prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i egipskie służby. Jak jednak przekonują, szef rządu w Tel Awiwie nie podjął w związku z tym żadnych działań.

Informacja ta jest szeroko komentowana w Izraelu. Na Netenjahu spadła lawina krytyki ze strony opozycji oraz niechętnych mu mediów. Liderzy opozycji oskarżają polityka o zdradę narodu, zapowiadają utworzenie po zmianie władzy specjalnej komisji i postawienie Netenjahu przed sądem.

Netenjahu pozwie Haaretz, Eldara i Yuval

Szlomi Eldar i Ruth Yuval piszą o tej sprawie w swojej książce "Kidnapped: 843 Days of Abandonment" ("Porwani: 843 dni opuszczenia"), która niedługo ukaże się w księgarniach. Ich ustalenia zostały opublikowane przedpremierowo przez izraelski dziennik "Haaretz".

Biuro Netanjahu kategorycznie zaprzeczyło głównemu twierdzeniu zawartemu w książce. "To absolutne kłamstwo! Premier Netanjahu nie rozmawiał z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w omawianym okresie i nie otrzymał od niego żadnego ostrzeżenia" — napisało w oświadczeniu.

Netanjahu zapowiedział, że w związku z doniesieniami, w których twierdzono, że został ostrzeżony o planach ataku Hamasu na kilka dni przed atakami z 7 października 2023 r., pozwie "Haaretz" do sądu.

W oświadczeniu zamieszczonym w środę na kanale X izraelski premier nazwał publikację "sfabrykowaną" i "fałszywą" i powiedział, że polecił swoim prawnikom pozwać również jej autorów Shlomiego Eldara i Ruth Yaval.

Atak Hamasu. Twierdzą, że premier został ostrzeżony

Według ustaleń dziennikarzy prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan osobiście ostrzegł izraelskiego premiera, że Hamas planuje operację przeciwko Izraelowi. Biuro Netanjahu miało również otrzymać ostrzeżenie od generała Abbasa Kamela, ówczesnego szefa egipskich służb wywiadowczych. Ostrzegał on, że Hamas planuje "coś niezwykłego, straszliwą operację".

Niecały tydzień przed atakiem przeprowadzonym 7 października 2023 r., dokładnie 1 października, Ronen Bar, kierujący wówczas izraelską służbą bezpieczeństwa wewnętrznego Shin Bet, miał spotkać się z Netanjahu i zalecić zabicie Jahja Sinwara oraz kilku innych wysokich rangą członków Hamasu.

Jahja Sinwar został zabity w strzelaninie z izraelskimi żołnierzami już w trakcie inwazji w Strefie Gazy w październiku 2024 roku.

Według źródła z kręgów bezpieczeństwa Bar poinformował Netanjahu, że Shin Bet wykrył oznaki wskazujące na to, że Hamas "przygotowuje coś ekstremalnego". Podobno użył również słowa "trzęsienie ziemi".

Netanjahu nie przyjął jednak zalecenia dotyczącego likwidacji Sinwara i innych wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu. Nie poinformował również Bara o rzekomym ostrzeżeniu od prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

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