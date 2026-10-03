Polska trendsetterem Europy

O wiele trudniej przypomnieć mi sobie kogoś, kto spełnił tę groźbę. Taką formę ukarania wyborców za to, że głosują nie tak, jak trzeba, przypisywano Krystynie Jandzie, która podobno, na kilka tygodni, dotrzymała słowa. W wywiadzie przyznała, że wyjechała do Hiszpanii, bo… nie mogła wytrzymać hejtu po aferze ze szczepieniami (które przyjęła poza obowiązującą wtedy kolejnością).