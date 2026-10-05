Marsz Niepodległości coraz bliżej. Znamy hasło wydarzenia

W poniedziałek ogłoszono hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Brzmi ono: "Polak w Polsce gospodarzem!".

Organizatorzy podkreślili, że tegoroczne hasło odwołuje się do idei suwerenności państwa i prawa Polaków do decydowania o przyszłości własnej ojczyzny oraz podkreśla znaczenie wspólnoty narodowej, a także odpowiedzialności za państwo, jego bezpieczeństwo, kulturę i kolejne pokolenia.

Marsz Niepodległości 2026. Poznaliśmy hasło

"Polak w Polsce gospodarzem!" to wezwanie do budowania silnego, suwerennego państwa, które samodzielnie określa kierunki swojego rozwoju i w pierwszej kolejności kieruje się interesem własnych obywateli. To nasz kraj i nasze zasady. Każdy, kto przyjeżdża do Polski, powinien je szanować i respektować.

Organizatorzy Marszu Niepodległości dodają, że to również przypomnienie, że niepodległość nie jest wartością daną raz na zawsze. "Wymaga troski, odpowiedzialności i zaangażowania kolejnych pokoleń Polaków" – czytamy.

11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy

Marsz Niepodległości od lat gromadzi Polaków z całego kraju oraz naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Co roku 11 listopada Marsz Niepodległości rusza z ronda Romana Dmowskiego i przechodzi alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone każdego roku w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Święto to znieśli komuniści w roku 1945, kiedy przejęli władzę w Polsce. Święto Niepodległości powróciło do kalendarza świąt państwowych w 1989 roku. Od tamtej pory jest to dzień wolny od pracy.

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