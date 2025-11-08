Marsz Niepodległości 2025. Jasna deklaracja prezydenta

– Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – powiedział prezydent Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym w sobotę na platformie X.

– W tym roku marsz odbywa się pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni, zdeterminowani, by budować wielką Polskę – dodał.

– Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia – zakończył.

Marsz Niepodległości z udziałem prezydenta

To nie będzie pierwszy Marsz Niepodległości z udziałem Karola Nawrockiego. W przeszłości uczestniczył w nim m.in. jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tak było chociażby w ubiegłym roku.

11 listopada prezydent weźmie udział w licznych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości: mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz złożeniu kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Marsz Niepodległości wyruszy o godz. 14:00 z ronda Romana Dmowskiego i przejdzie alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam odbędą się koncerty popularnych raperów "Bastiego" i "Tau" oraz rockowego zespołu "Irydion".

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone każdego roku w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Święto to znieśli komuniści w roku 1945, kiedy przejęli władzę w Polsce. Święto Niepodległości powróciło do kalendarza świąt państwowych w 1989 r. Od tamtej pory jest to dzień wolny od pracy.

