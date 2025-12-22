Najnowszy sondaż partyjny. Partia Brauna zyskała najwięcej

Sondaż pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 nie przynosi rewolucji w poziomie poparcia dla partii politycznych w Polsce. Na czele zestawienia wciąż znajduje się KO, wyprzedzając PiS i Konfederację. W Sejmie znalazłyby się tylko 4 partie.

Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 32,8 procent respondentów. To o 1,1 punktu procentowego w więcej w porównaniu z poprzednim badaniu pracowni. PiS zgromadziło 25,4 procent wskazań (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Konfederacja uzyskała wynik 10,7 procent (spadek o 3,9 pkt. proc.).

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 8,6 proc. poparcia (wzrost o 2,4 pkt. proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły Lewica (4,9 proc.), Razem (3,5 proc.), PSL (2,6 proc.) oraz Polska 2050 (2,1 proc.).

5,6 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Prof. Nowak: Nie wykluczam koalicji PiS z Braunem

Prof. Nowak twierdzi, że Donald Tusk dąży świadomie do obniżenia poziomu debaty publicznej oraz wykluczenia z polityki Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas – zdaniem historyka – mógłby powiedzieć, że jest wybór albo KO, albo Braun i "faszyzm". Gdyż to Donald Tusk stara się prezentować Koronę jako partię faszyzującą.

Doradca prezydenta tymczasem nie wyklucza koalicji między PiS a Koroną, chociaż wskazuje, że zapewne Braun musiałby wtedy zrezygnować ze swoich antyżydowskich haseł.

– Próba izolowania partii, które wyrażają protest wobec arogancji elit w Europie, jest fundamentalnie antydemokratyczna. Nie sympatyzuję z programem Brauna, ale jeśli miliony Polaków chcą jego reprezentacji, nie wolno tych głosów delegitymizować. Trzeba rozmawiać i próbować wynegocjować kompromis: zachować to, co dobre dla Polski, eliminować to, co złe – przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską.

