Braun bez pieniędzy. Będzie kontrola

Fundacja Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, została powołana z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 r. Zgodnie ze statutem, do zadań organizacji należy m.in.: promocja wartości chrześcijańskich; kultywowanie tradycji narodowych i katolickich; zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej; działanie na rzecz wiary, rodziny i własności; działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego; działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia; wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności; działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i za granicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim.
Grabiec: Fundacja utraciła prawo do pozyskiwania środków
Szef KPRM Jan Grabiec przekazał w poniedziałek na portalu X oficjalny komunikat ws. Fundacji Osuchowa.
"Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika, utraciła prawo do pozyskiwania 1,5 proc. podatku z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie. Na wniosek dyrektora NIW, Michała Brauna, zlecam kontrolę w Fundacji" – poinformował minister w mediach społecznościowych.
"Organizacja wykorzystuje środki z 1,5 proc. podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji" – czytamy.
Organizacja Brauna usunięta z wykazu
Z tego powodu instytucja została usunięta z wykazu Organizacji Pożytku Publicznego i nie będzie mogła korzystać ze wsparcia przy rozliczaniach podatku PIT.
Z kolei dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun zaznaczył w specjalnym komunikacie, że "warunkiem wpisania organizacji na tę listę było zamieszczenie w terminie sprawozdania".
Jak ustalił serwis Goniec.pl, sprawozdanie finansowe Fundacji Osuchowa miało bowiem trafić do bazy ponad godzinę po terminie.
