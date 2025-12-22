Braun bez pieniędzy. Będzie kontrola

Fundacja Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, została powołana z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 r. Zgodnie ze statutem, do zadań organizacji należy m.in.: promocja wartości chrześcijańskich; kultywowanie tradycji narodowych i katolickich; zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej; działanie na rzecz wiary, rodziny i własności; działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego; działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia; wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności; działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i za granicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim.

Grabiec: Fundacja utraciła prawo do pozyskiwania środków

Szef KPRM Jan Grabiec przekazał w poniedziałek na portalu X oficjalny komunikat ws. Fundacji Osuchowa.

"Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika, utraciła prawo do pozyskiwania 1,5 proc. podatku z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie. Na wniosek dyrektora NIW, Michała Brauna, zlecam kontrolę w Fundacji" – poinformował minister w mediach społecznościowych.

"Organizacja wykorzystuje środki z 1,5 proc. podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji" – czytamy.

Organizacja Brauna usunięta z wykazu

Z tego powodu instytucja została usunięta z wykazu Organizacji Pożytku Publicznego i nie będzie mogła korzystać ze wsparcia przy rozliczaniach podatku PIT.

Z kolei dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun zaznaczył w specjalnym komunikacie, że "warunkiem wpisania organizacji na tę listę było zamieszczenie w terminie sprawozdania".

Jak ustalił serwis Goniec.pl, sprawozdanie finansowe Fundacji Osuchowa miało bowiem trafić do bazy ponad godzinę po terminie.

