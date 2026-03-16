Najnowszy sondaż. Zmieniają się nastroje społeczne ws. SAFE

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował w poniedziałek wyniki sondażu dotyczącego programu SAFE. Wynika z niego, że 43 proc. respondentów uważa, iż unijna pożyczka na zbrojenia jest korzystna dla Polski. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych.

Kilka dni temu ta sama pracownia pokazała wyniki badania, w którym pytano o poparcie dla uczestnictwa Polski w programie SAFE. Wówczas poparcie deklarowało aż 52 proc. pytanych, zaś sprzeciw wyrażało 35 proc. To oznacza, że zaledwie w ciągu kilku dni ubyło zwolenników SAFE, a przybyło jego przeciwników.

Największymi zwolennikami SAFE są osoby utożsamiające się z lewicą. 72,7 proc. z nich ocenia unijny program pozytywnie, z kolei 13,2 proc. – negatywnie. Wśród zwolenników prawicy 69,4 proc. badanych uważa SAFE za niekorzystny dla Polski, a potencjalne korzyści widzi 24,2 proc.

Badanie zrealizowano przez CBOS za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 9-11 marca 2026 r., na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1000 osób powyżej 18. roku życia.

Co dalej z SAFE?

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W odpowiedzi na decyzję głowy państwa, premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy Program Polska Zbrojna – zapowiedział. Tego samego dnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat, w którym poinformowała, że rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. Ministrowie obrony oraz finansów zostali "upoważnieni" do podpisania umowy o SAFE.

Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z SAFE będzie pełnił szef MON. Pożyczka zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Tym samym ekipa Donalda Tuska przechodzi do realizacji planu B, o którym ministrowie mówili jeszcze przed prezydenckim wetem. Rząd chce zaciągnąć pożyczkę z Brukseli bez ustawy.

"Podstawa do wszczęcia starań o zmianę rządu". Stanowisko SPJN ws. SAFE

Awantura o pożyczkę SAFE. "Dzieci Sikorskiego nie będą jej spłacać"