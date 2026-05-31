Skuteczna infiltracja? Bp Schneider o podobieństwach ideologii masońskiej i nauk współczesnych teologów

Zamiast infiltracji można też mówić o wrogim przejęciu. Jeśli tak jest, a uważam tę tezę za wielce prawdopodobną, tłumaczyłoby to osobliwą sytuację, w której wielu hierarchów katolickich ogłasza nauki osobliwe, zaskakujące, wręcz szokujące. Zamiast Kościoła bronić konsekwentnie go niszczą. Są tym bardziej skuteczni, że działają od środka i potajemnie.

W ten sposób wyjaśniał to, co się dzieje z Kościołem amerykański publicysta, Taylor S. Marshall, w książce „Infiltracja. Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka”, do której napisałem polski wstęp. Marshall kluczową rolę w owym procesie niszczenia przypisuje masonerii. Nie jest to stanowisko odosobnione – jednym z nielicznych współczesnych nauczycieli katolickich, który często broni tej tezy jest też biskup Athanasius Schneider, swoją drogą autor wstępu do amerykańskiego wydania bestsellera Marshalla. Zagrożenie wynikające z działania masonerii to także temat ostatnich wystąpień pomocniczego biskupa Astany w Kazachstanie.

Niebezpieczna forma gnostycyzmu

Kilka dni temu, pisze portal pch24.pl, omawiał on na kanale YouTube Adrian Milag TV swoją książkę „Credo: Kompendium wiary katolickiej”. Przy tej okazji biskup stwierdził, że zamieścił w niej rozdział poświęcony masonerii, ponieważ jest to jedno z kluczowych współczesnych źródeł zła. Dodał także, że nie zostało ono poruszone w oficjalnym katechizmie Kościoła. Biskup podkreślił, że masoneria jest formą gnostycyzmu i relatywizmu, która głęboko przeniknęła Kościół od czasu Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza poprzez ekumenizm, dialog międzyreligijny i „antropocentryczną” reorientację liturgii.