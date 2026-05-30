Kosiniak-Kamysz kończy "Tour de SAFE". Ponad 900 mln zł na Rosomaki

W Siemianowicach Śląskich podpisano kolejne w ramach programu SAFE. Chodzi o 30 wozów ewakuacji medycznej i 18 wozów dowodzenia. Wartość kontraktów przekracza 900 mln zł.

Umowy podpisał w sobotę szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Konrad Gołota.

Dwa kontrakty dla Rosomaka

Pierwsza umowa dotyczy dostawy 30 wozów ewakuacji medycznej (WEM). Pojazdy mają wspierać bataliony czołgów K2GF i K2PL. Wartość kontraktu przekracza 500 mln zł netto, a dostawy mają zostać zrealizowane do 2028 roku. Druga umowa obejmuje 18 wozów dowodzenia (WD) dla pododdziałów wyposażonych w czołgi K2. Jej wartość wynosi około 400 mln zł netto. Realizację przewidziano na lata 2026–2029.

Według MON wozy dowodzenia będą wykorzystywane do zarządzania działaniami pododdziałów, utrzymywania szyfrowanej łączności i wymiany informacji na polu walki.

Wsparcie dla batalionów K2

Rosomak WEM jest przeznaczony do ewakuacji rannych z pola walki i udzielania im podstawowej pomocy medycznej. Pojazd może przewozić trzech poszkodowanych w pozycji leżącej. Załogę stanowią dowódca, kierowca-mechanik, podoficer sanitarny oraz dwóch sanitariuszy.

Rosomak WD służy natomiast do planowania, koordynowania i kierowania wsparciem ogniowym. Umożliwia rozwijanie stanowisk dowodzenia, analizę danych oraz przetwarzanie informacji rozpoznawczych niezbędnych do prowadzenia działań bojowych.

Oba typy pojazdów mają wejść w skład systemu wsparcia dla batalionów wyposażonych w czołgi K2GF i K2PL.

Finał krajowych umów SAFE

Jak podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisanie kontraktów w Siemianowicach Śląskich kończy pierwszy etap realizacji programu SAFE w Polsce. – To finał pierwszego etapu "Tour de SAFE", czyli objazdu po zakładach zbrojeniowych i podpisywania kolejnych umów finansowanych z tego programu – mówił szef MON. Minister przekonywał, że program przynosi korzyści zarówno wojsku, jak i krajowemu przemysłowi obronnemu. – To polityczny akt oskarżenia wobec moich poprzedników – stwierdził, odnosząc się do skali obecnych zamówień.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w ciągu trzech dni podpisano 62 umowy o łącznej wartości 120 mld zł. – Przez najbliższe tygodnie będziemy podpisywać kolejne umowy, gdy partnerzy zagraniczni będą inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym – zapowiedziała pełnomocnik rządu ds. SAFE.

Czytaj też:

W halach po Rafako będą produkować pojazdy wojskowe. Nawet 500 nowych miejsc pracyCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego i opozycję. "Siedzą w oślej ławce"