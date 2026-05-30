Gawryluk: Premier nie zorientował się, że warto byłoby się podłączyć?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", elitarnej jednostce ukraińskiej armii, imienia "Bohaterów UPA". Sprawa wywołała oburzenie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca został odznaczony w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W uzasadnieniu wskazano jego "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent RP może pozbawić odznaczenia osobę, która stała się niegodna jego noszenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii właściwej kapituły. Najbliższe posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego odbędzie się 8 czerwca. – Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazał w piątek (29 maja) Karol Nawrocki.

Inicjatywa głowy państwa spotkała się z krytyką ze strony polityków obozu władzy. "Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!" – skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że Nawrocki powinien zadzwonić do Zełenskiego i wyrazić swoje niezadowolenie, zamiast "stawiać sprawę na ostrzu noża".

Relacje z Ukrainą. Gawryluk o "grzechu naiwności"

– Czy premier nie zorientował się, że taka postawa prezydenta może być prezentem dla niego i warto byłoby się podłączyć? – zastanawiała się w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News Dorota Gawryluk.

Zdaniem dziennikarki, polskie władze, począwszy od prezydenta Andrzeja Dudy, popełniły "grzech naiwności" w relacjach z Ukrainą. – Nam się wydawało, że jeśli wszystko damy Ukrainie na złotej tacy, to ta Ukraina będzie nam potem wdzięczna, będziemy odbudowywać po wojnie ukraińskie miasta i fabryki, dostaniemy wreszcie zadośćuczynienie związane z Wołyniem i innymi ciemnymi kartami – mówiła.

Według Gawryluk, Wołodymyr Zełenski nigdy nie powinien dostać Orderu Orła Białego. – To order za pogłębianie stosunków polsko-ukraińskich. Jakie stosunki polsko-ukraińskie pogłębił? – pytała.

